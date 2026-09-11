Путин прибыл в Индию с "двойником": странное поведение у самолета породило новые слухи

Пользователи социальных сетей заявили, что Владимир Путин мог прибыть в Индию не лично, а с двойником. Основанием для таких предположений они назвали его движения при выходе из самолета в Нью-Дели.

Об этом сообщило издание Daily Star.

Путин приземлился на авиабазе Палам в Нью-Дели 11 сентября накануне саммита БРИКС, в котором принимают участие 11 стран.

После появления видео с прибытием главы Кремля пользователи соцсетей начали подробно анализировать кадры. Один из аккаунтов в X, @BefittingFacts, обратил внимание на то, как Путин держался за поручень во время спуска по трапу.

"Это не Путин! Это его десятый двойник. Посмотрите, как он пытается удержаться за поручень. Путин никогда так не делает", — написали в аккаунте @BefittingFacts.

Другой пользователь высказал предположение, что отсутствие премьер-министра Индии во время встречи в аэропорту также может свидетельствовать о дипломатическом пренебрежении.

Видео дня

"В противном случае наш премьер-министр непременно встретил бы его в аэропорту", — заявил он.

Таким образом, в социальных сетях появились новые предположения об использовании двойника Путина.

Отметим, что осенью 2025 года во время визита в Пекин Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Часть их беседы стала достоянием общественности. Си Цзиньпин отметил, что 70 лет сегодня считаются детским возрастом, а Путин рассказал о технологиях замены органов, которые, по его словам, могут способствовать омоложению. После этого собеседники высказали предположение, что в будущем люди смогут жить до 150 лет.

Напомним, 28 мая в сети обратили внимание на усиленные меры безопасности, которые сопровождали Путина во время визита в Казахстан. Пользователей удивили масштабы охраны российского президента.