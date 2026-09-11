Путін прибув до Індії з "двійником": дивна поведінка біля літака породила нові чутки

Користувачі соцмереж заявили, що Володимир Путін міг прибути до Індії не особисто, а з двійником. Підставою для таких припущень вони назвали його рухи під час виходу з літака в Нью-Делі.

Про це повідомили у виданні Daily Star.

Путін приземлився на авіабазі Палам у Нью-Делі 11 вересня напередодні саміту БРІКС, у якому беруть участь 11 країн.

Після появи відео з прибуття очільника Кремля користувачі соцмереж почали детально аналізувати кадри. Один із акаунтів у X, @BefittingFacts, звернув увагу на те, як Путін тримався за поручень під час спуску трапом.

“Це не Путін! Це його десятий двійник. Подивіться, як він намагається триматися за поручень. Путін ніколи цього не робить”, — написали в акаунті @BefittingFacts.

Інший користувач припустив, що відсутність прем'єр-міністра Індії під час зустрічі в аеропорту також може свідчити про дипломатичну зневагу.

Видео дня

“Інакше наш прем'єр-міністр неодмінно зустрів би його в аеропорту”, — заявив він.

Таким чином, у соцмережах поширилися нові припущення про використання двійника Путіна.

Зазначимо, восени 2025 року під час візиту до Пекіна Путін зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Частина їхньої розмови потрапила у публічний простір. Сі Цзіньпін зазначив, що 70 років сьогодні вважаються дитячим віком, а Путін розповів про технології заміни органів, які, за його словами, можуть сприяти омолодженню. Після цього співрозмовники припустили, що в майбутньому люди зможуть жити до 150 років.

Нагадаємо, 28 травня у мережі звернули увагу на посилені заходи безпеки, які супроводжували Путіна під час візиту до Казахстану. Користувачів здивувала масштабність охорони російського президента.