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Достигают 40 см в длину: в Британии заметили крыс-монстров размером с кошку (фото)

крыса 40 см
Размер крысы | Фото: Daily Star

В Великобритании наблюдается всплеск численности гигантских крыс. Мягкие зимы и обилие пищи способствуют их размножению.

В Великобритании наблюдается бум численности гигантских крыс, поскольку экстремальные погодные изменения способствуют бесконтрольному размножению грызунов. Об этом пишет издание Daily Star.

Эксперт по борьбе с вредителями, глава компании Fast Track Pest Control Пол Клейдон говорит, что никогда не видел столько крыс, да еще и таких крупных особей, описывая лето 2026 года как "исключительно напряженный" период.

крыса
Реальный размер крысы
Фото: Daily Star

По его словам значительно более мягкие зимы означают более высокую выживаемость и более длительный период размножения для крыс. При этом, во многих муниципалитетах в худшую сторону изменился график вывоза мусора, что создало дополнительную доступность пищи для грызунов.

Видео дня
крыса британия
Размер крыс удивляет даже специалиста по их уничтожению
Фото: соцсети

Некоторые из крыс, которых встречал Пол во время своей работы, достигали размеров около 40 см в длину и более, что примерно как небольшая домашняя кошка.

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Грызун не поместился в кадр полностью
Фото: соцсети

Специалист по дератизации предупредил, что грызуны представляют серьезную опасность, распространяя болезни, загрязняя продукты питания и воду экскрементами, перегрызают электрические провода и повреждают здания, создавая пустоты под фундаментом.

Напомним, ранее крысолов назвал самые невероятные места обитания грызунов. К примеру, крысы неплохо чувствуют себя в унитазах.

Также Фокус писал, что ранее крысу рекордных размеров обнаружили в британском графстве Йоркшир. Грызун вызвал фурор в соцсетях.