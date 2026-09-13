Досягають 40 см у довжину: у Британії помітили щурів-монстрів розміром з кішку (фото)

У Великій Британії спостерігається сплеск чисельності гігантських щурів. М’які зими та достаток їжі сприяють їхньому розмноженню.

У Великій Британії спостерігається бум чисельності гігантських щурів, оскільки екстремальні зміни погоди сприяють неконтрольованому розмноженню гризунів. Про це пише видання Daily Star.

Експерт із боротьби зі шкідниками, керівник компанії Fast Track Pest Control Пол Клейдон зазначає, що ніколи не бачив стільки щурів, та ще й таких великих особин, і описує літо 2026 року як "надзвичайно напружений" період.

Реальний розмір щура Фото: Daily Star

За його словами, значно м’якші зими означають вищу виживаність і довший період розмноження для щурів. При цьому в багатьох муніципалітетах графік вивезення сміття змінився в гірший бік, що забезпечило гризунам додатковий доступ до їжі.

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Розмір щурів дивує навіть фахівця з їх знищення Фото: соцмережі

Деякі щури, яких Пол зустрічав під час своєї роботи, досягали розмірів близько 40 см у довжину і більше, що приблизно дорівнює розмірам невеликої домашньої кішки.

Гризун не помістився в кадр повністю Фото: соцмережі

Фахівець із дератизації попередив, що гризуни становлять серйозну небезпеку, оскільки поширюють хвороби, забруднюють продукти харчування та воду екскрементами, перегризають електричні дроти та пошкоджують будівлі, утворюючи порожнини під фундаментом.

Нагадаємо, раніше щуролов назвав найнеймовірніші місця проживання гризунів. Наприклад, щури непогано почуваються в унітазах.

Також Фокус повідомляв, що раніше щура рекордних розмірів виявили у британському графстві Йоркшир. Гризун викликав фурор у соцмережах.