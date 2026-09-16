Родился в год Первой мировой: в Италии умер один из старейших жителей Европы (фото)

Старейший житель Италии Витантонио Ловалло скончался в возрасте 112 лет, сообщили СМИ. Итальянец пережил свою жену и ещё шесть лет назад работал на земле. Что известно о жизни и смерти одного из долгожителей планеты?

Самый пожилой мужчина Италии Витантонио Ловалло по прозвищу "Зитон" (Zitòn) скончался в городке Авильяно недалеко от Рима, сообщает итальянское агентство Ansa. Мужчина родился в 1914 году — в год начала Первой мировой войны. Свой последний, 112-й, день рождения он отпраздновал весной, 28 марта.

СМИ пообщались с мэром Джузеппе Мекка, который выразил соболезнования в связи со смертью Витантонио Ловалло. Мэр сказал о "Зитоне", что при жизни он был "живым и ценным наследием для нашей общины". Мужчина скончался 16 сентября, а похороны состоятся 17 сентября в 10:30 в церкви Сан-Винченцо Феррер в Сарнелли.

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"С глубоким волнением я прощаюсь с Витантонио Ловалло. Его долгая жизнь, прожитая в скромности, силе и любви к своей семье и своей земле, останется в сердцах каждого из нас", — заявил мэр журналистам.

Витантонио Ловалло — биография

Витантонио Ловалло родился в деревне Авильяно, где основным занятием жителей было выращивание винограда. Его первой работой была работа пастухом, и этим он занимался до 16 лет. Затем итальянец познакомился с девушкой, которая приехала в городок лечиться от плеврита, и позже, в 1936 году, женился на ней: они прожили вместе 79 лет, пока жена (98 лет) не скончалась в 2015 году от лейкемии. В семье родилось четверо детей: Люсия — в 1938 году, Винченцо — в 1940 году (умер через несколько месяцев от менингита), Мария — в 1946 году, и ещё один сын — в 1952 году (имя не указано). Во время Второй мировой войны Витантонио воевал и в 1943-1945 годах находился в немецком плену. После окончания войны мужчина устроился погонщиком мулов, а чем он занимался до выхода на пенсию, не уточняется. Внучка итальянца заявила, что "ещё шесть лет назад он обрабатывал землю". Также указывается, что после его смерти титул самого долгожителя Италии перешел к Анджело Перессини, а в Европе — к португальцу Жоакиму Варели.

Витантонио Ловалло — долгожитель, скончавшийся в возрасте 112 лет 16 сентября 2026 года Фото: Из открытых источников

СМИ уточнило, что Витантонио Ловалло стал самым пожилым мужчиной Италии в 2024 году, когда скончался его предшественник, Микеле Чикори. Также отмечается, что в рейтинге самых пожилых жителей Европы итальянец занимал 32-е место.

Долгожители планеты — что известно

Исследовательская группа по геронтологии (GRG) ведет учет долгожителей планеты. Согласно последним данным, дольше всех живут две женщины — Этель Катерхэм (117 лет, Великобритания) и Наоми Уайтхед (115 лет, США).

Долгожители планеты — что известно о самых пожилых женщинах по состоянию на 16 сентября 2026 года Фото: Скриншот

Кроме того, на портале "Книги рекордов Гиннесса" указано, что самый высокий возраст, до которого когда-либо дожил человек, — это 122 года 164 дня, а долгожительницей была француженка Жанна Луиза Кальман: родилась 21 февраля 1875 года, умерла 4 августа 1997 года

Отметим, что в 2024 году Фокус писал о самом пожилом мужчине в мире — 111-летнем жителе Англии Джоне Альфреде Тиннисвуде. На портале Guinness World Records сообщили, что он родился в год, когда затонул "Титаник", и в пожилом возрасте проживает в доме престарелых.

Напоминаем, что издание Daily Mail пообщалось со 100-летним мужчиной, который рассказал, как ему удалось прожить столь долгую жизнь.