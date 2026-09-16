Народився у рік Першої світової: в Італії помер один із найстаріших жителів Європи (фото)

Довгожитель Італії Вітантоніо Ловалло помер у віці 112 років, повідомили медіа. Італієць пережив дружину та ще шість років тому працював на землі. Що відомо про життя та смерть одного з довгожителів планети?

Найстаріший чоловік Італії Вітантоніо Ловалло на прізвисько "Зітон" (Zitòn) помер у містечку Авільяно неподалік від Риму, написало італійське медіа Ansa. Чоловік народився у 1914 році — у рік початку Першої світової війни. Останній, 112, день народження відсвяткував навесні 28 березня.

Медіа поспілкувалось з мером Джузеппе Мекка, який висловив слова скорботи через смерть Вітантоніо Ловалло. Мер сказав про "Зітона", що за життя він був "живою та цінною спадщиною для нашої громади". Чоловік помер 16 вересня, а ховати його будуть 17 вересня о 10:30 у в церкві Сан-Вінченцо Феррер у Сарнеллі.

"З глибоким хвилюванням я прощаюся з Вітантоніо Ловалло. Його довге життя, прожите в простоті, силі та любові до своєї родини та своєї землі, залишиться в серцях кожного з нас", — заявив мер журналістам.

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Вітантоніо Ловалло — біографія

Вітантоніо Ловалло народився у селі Авільяно, у якому основним заняттям жителів було розведення винограду. Перша робота — пастух, і цим він займався до 16-річного віку. Далі італієць познайомився з дівчиною, яка приїхала у містечко лікуватись від плевриту, та згодом, у 1936 році, одружився з нею: вони прожили 79 років, поки дружина (98 р.) не померла у 2015 році від лейкемії. У родини народилось четверо дітей: Люсія — у 1938 році, Вінченцо — у 1940 році (помер через кілька місяців від менінгіту), Марія — у 1946, і ще один син — у 1952 (ім'я не вказане). Під час Другої світової війни Вітантоніо воював і в 1943-1945 роках перебував у німецькому полоні. Після завершення війни чоловік знайшов роботу погонича мулів, а чим займався до виходу на пенсію, не уточнюється. Онука італійця заявила, що "ще шість років тому він обробляв землю". Також вказується, що після його смерті титул найбільшого довгожителя Італії перейшов Анджело Перессіні, а у Європі — португальцю Жоакіму Варелі.

Вітантоніо Ловалло — довгожитель, який помер у 112 років 16 вересня 2026 року Фото: З відкритих джерел

Медіа уточнило, що Вітантоніо Ловалло став найстарішим чоловіком Італії у 2024 році, коли помер його попередник, Мікеле Чікори. Також вказано, що в рейтингу найстаріших жителів Європи італієць займав 32 місце.

Довгожителі планети — що відомо

Дослідницька група геронтології (GRG) веде облік довгожителів планети. Згідно з останніми даними, найдовше прожили дві жінки — Етель Катерхем (117 років, Британія) та Наомі Вайтхед (115 років, США).

Довгожителі планети — що відомо про настаріших жінок на 16 вересня 2026 Фото: Скриншот

Крім того, на порталі Рекордів Гіннесса вказано, найвищий вік, до якого коли-небудь дожила людина, — це 122 роки 164 дні, а довгожителькою була француженка Жанна Луїза Кальман: народилась 21 лютого 1875 року, померла 4 серпня 1997 року

Зазначимо, у 2024 році Фокус писав про найстарішого чоловіка у світі — 111-річного мешканця Англії Джона Альфреда Тіннісвуда. На порталі Guinness World Records написали, що він народився у рік, коли затонув "Титанік" і у старші роки проживає у будинку для літніх людей.

Нагадуємо, медіа Daily Mail поспілкувалось зі 100-річним чоловіком, який розповів, як йому вдалось прожити таке довге життя.