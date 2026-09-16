Румынские бандиты ограбили создателя Свинки Пеппы и музей в Нидерландах

В Лондоне к пятилетним срокам приговорили двух румын, которые ограбили дом британского художника-мультипликатора Марка Бейкера. Именно он придумал и нарисовал популярного персонажа Свинку Пеппу и ее друзей.

Оказалось, что после освобождения из тюрьмы румынская преступная группировка совершила налет на особняк Бейкера в графстве Суррей и похитила предметов роскоши на сумму 65 000 фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

41-летний Раду Догару и 34-летний Адриан Алемпи совершили набег на дом мультипликатора после того, как он и его жена ушли оттуда около 7 часов вечера в День святого Валентина этого года.

Супруги заперли двери своего дома, в котором есть бассейн, спа-комплекс, кинотеатр и тренажерный зал, но не смогли должным образом настроить систему сигнализации.

Когда они вернулись в 20:30, то обнаружили, что их ограбили: пропали 15 дизайнерских сумок, часы Rolex и ювелирные изделия.

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Двое мужчин проникли в дом и вышли из него через окно на первом этаже. Позже их запечатлели на камерах видеонаблюдения, когда они тащили чемодан Louis Vuitton на станции Клейгейт в графстве Суррей.

15 сентября в Королевском суде Лондона слушалось дело о том, что миссис Бейкер живет в страхе с момента ограбления и однажды приняла своего мужа за грабителя.

"Миссис Бейкер сказала, что это сильно на нее повлияло. Она не хотела выходить из дома, опасаясь, что, вернувшись, обнаружит, что его снова ограбили. Теперь у нее постоянно включена сигнализация. Она сказала, что закричала, когда ее муж подошел к ней сзади в темной одежде, потому что она подумала, что он грабитель", — рассказала судья.

Оказалось, что Догару и Алемпи не ограничились особняком "папы" Свинки Пеппы и вломились потом еще в один богатый дом в Лондоне, пока его владелец был в Венгрии, вскрыли там сейф и украли золотые слитки, пачки денег и паспорта.

"Папу" Свинки Пеппы ограбили

Позже Догару и Алемпи были арестованы полицией возле автобуса, при них и в их убежище нашли украденные вещи.

В суде прозвучало, что ранее эта пара уже отбывала тюремное заключение в Нидерландах за участие в ограблении роттердамской галереи Kunsthal. В 2012 году за три минуты из галереи похитили работы Моне, Пикассо, Гогена и Люсьена Фрейда.

Среди украденных работ были "Голова Арлекина" Пикассо (1971), "Мост Ватерлоо" и "Мост Чаринг-Кросс" Моне (1901), "Девушка в белом и желтом" Матисса (1919) и работа Люсьена Фрейда "Женщина с закрытыми глазами" (2002).

Большинство шедевров, застрахованных на 24,4 миллиона долларов, так и не были найдены. Также преступный дуэт задерживали в Бухаресте за кражу со взломом.

Догару был приговорен к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения.В ноябре 2013 года Алемпи, также известный как Адриан Прокоп, был приговорен к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения.

После отбытия наказания дуэт отправился в Великобританию, где продолжил свою воровскую деятельность, на этот раз нацелившись на состоятельных домовладельцев.

Оба признали себя виновными по двум пунктам обвинения в краже со взломом. Их приговорили к пяти годам за решеткой.

Напомним, ранее стало известно, что из музея во Франции украли тысячелетнее кельтское сокровище.

Также до сих пор ищут королевские драгоценности, украденные из Лувра. Подозреваемые задержаны, но они утверждают, что их нанял таинственный посредник.