Румунські бандити пограбували творця Свинки Пеппи та музей у Нідерландах

У Лондоні двох румунів, які пограбували будинок британського художника-мультиплікатора Марка Бейкера, засудили до п’яти років ув’язнення. Саме він придумав і намалював популярну героїню Свинку Пеппу та її друзів.

Виявилося, що після звільнення з в’язниці румунське злочинне угруповання здійснило напад на особняк Бейкера в графстві Суррей і викрало предмети розкоші на суму 65 000 фунтів стерлінгів, пише Daily Mail.

41-річний Раду Догару та 34-річний Адріан Алемпі вчинили напад на будинок мультиплікатора після того, як він і його дружина пішли звідти близько 7-ї години вечора у День святого Валентина цього року.

Подружжя зачинило двері свого будинку, у якому є басейн, спа-комплекс, кінотеатр і тренажерний зал, але не змогло належним чином налаштувати систему сигналізації.

Коли вони повернулися о 20:30, то виявили, що їх пограбували: зникли 15 дизайнерських сумок, годинник Rolex та ювелірні вироби.

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Двоє чоловіків проникли в будинок і вийшли з нього через вікно на першому поверсі. Пізніше їх зафіксували камери відеоспостереження, коли вони тягли валізу Louis Vuitton на станції Клейгейт у графстві Суррей.

15 вересня в Королівському суді Лондона розглядалася справа про те, що місіс Бейкер живе у страху з моменту пограбування і одного разу прийняла свого чоловіка за грабіжника.

"Місіс Бейкер сказала, що це сильно на неї вплинуло. Вона не хотіла виходити з дому, побоюючись, що, повернувшись, виявить, що його знову пограбували. Тепер у неї постійно ввімкнена сигналізація. Вона сказала, що закричала, коли її чоловік підійшов до неї ззаду в темному одязі, бо подумала, що він грабіжник", — розповіла суддя.

Виявилося, що Догару й Алемпі не обмежилися особняком "татуся" Свинки Пеппи, а потім ще й вдерлися в один багатий будинок у Лондоні, поки його власник був у Угорщині, відкрили там сейф і вкрали золоті злитки, пачки грошей та паспорти.

"Тата" свинки Пеппи пограбували

Пізніше Догару та Алемпі були затримані поліцією біля автобуса; у них та в їхньому сховищі було знайдено викрадені речі.

У суді було зазначено, що раніше ця пара вже відбувала тюремне ув’язнення в Нідерландах за участь у пограбуванні роттердамської галереї Kunsthal. У 2012 році за три хвилини з галереї викрали твори Моне, Пікассо, Гогена та Люсьєна Фрейда.

Серед викрадених творів були "Голова Арлекіна" Пікассо (1971), "Міст Ватерлоо" та "Міст Чарінг-Крос" Моне (1901), "Дівчина в білому та жовтому" Матісса (1919) та робота Люсьєна Фрейда "Жінка із закритими очима" (2002).

Більшість шедеврів, застрахованих на 24,4 мільйона доларів, так і не було знайдено. Також цей злочинний дует затримали в Бухаресті за крадіжку зі зломом.

Догару було засуджено до шести років і восьми місяців позбавлення волі. У листопаді 2013 року Алемпі, також відомий як Адріан Прокоп, було засуджено до шести років і восьми місяців позбавлення волі.

Після відбуття покарання дует вирушив до Великої Британії, де продовжив свою злочинну діяльність, цього разу обравши за ціль заможних власників будинків.

Обидва визнали себе винними за двома пунктами звинувачення у крадіжці зі зломом. Їх засудили до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з музею у Франції викрали тисячолітній кельтський скарб.

Також досі тривають пошуки королівських коштовностей, викрадених із Лувра. Підозрюваних затримано, але вони стверджують, що їх найняв таємничий посередник.