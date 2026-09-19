Тихое и спокойное место: в Британии продают дом на территории крематория (фото)

В британском графстве Норфолк в продаже появился дом с тремя спальнями. Риэлторы описывают недвижимость как уникальный объект, расположенный в спокойном месте.

Уникальный дом продается недалеко от города Норвич всего за 250 000 фунтов стерлингов, то есть примерно за 15 млн грн. Компания Gilson Bailey, занимающееся продажей недвижимости, уточняет, что объект расположен на территории крематория Хоршем Сент-Фейт.

На первом этаже находятся три гостиные, кухня и туалет, а на втором этаже расположены две спальни, душевая комната и еще один туалет.

Дом, оборудованный газовым отоплением, требует ремонта. Возле строения имеется место под парковку и небольшой сад с газоном.

Также подчеркивается, что недвижимость в таких уникальных местах очень редко появляется на рынке, поэтому дом можно превратить в индивидуальное жилое помещение, спроектированное с учетом вкусов и требований владельца.

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Риэлтор также поясняет, что в настоящее время ведутся работы по отделению дома от расположенных по соседству офисов.

Напомним, в Южном Уэльсе выставляляли на продажу женский монастырь Святой Терезы с 27 спальными местами, ранее использовавшийся как дом престарелых. Он расположен в престижном жилом районе, с выдающимися видами на местную гавань и пляж.

Также Фокус писал, что в деревушке Эджкумб графства Корнуолл юго-западной Англии продавали церковь, которую можно переоборудовать в жилое помещение. К зданию храма прилагалось собственное кладбище.