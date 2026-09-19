Тихе й спокійне місце: у Британії продають будинок на території крематорію (фото)

У британському графстві Норфолк з’явився у продажу будинок із трьома спальнями. Ріелтори описують цю нерухомість як унікальний об’єкт, розташований у тихому місці.

Унікальний будинок продається неподалік від міста Норвіч всього за 250 000 фунтів стерлінгів, тобто приблизно за 15 млн грн. Компанія Gilson Bailey, що займається продажем нерухомості, уточнює, що об’єкт розташований на території крематорію Хоршем Сент-Фейт.

На першому поверсі розташовані три вітальні, кухня та туалет, а на другому поверсі — дві спальні, душова кімната та ще один туалет.

Будинок, обладнаний газовим опаленням, потребує ремонту. Біля будівлі є місце для паркування та невеликий сад із газоном.

Також наголошується, що нерухомість у таких унікальних місцях дуже рідко з’являється на ринку, тому будинок можна перетворити на індивідуальне житлове приміщення, спроектоване з урахуванням смаків та вимог власника.

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Ріелтор також пояснює, що наразі тривають роботи з відокремлення будинку від сусідніх офісів.

Нагадаємо, що в Південному Уельсі виставили на продаж жіночий монастир Святої Терези на 27 спальних місць, який раніше використовувався як будинок для людей похилого віку. Він розташований у престижному житловому районі, з чудовим видом на місцеву гавань та пляж.

Також Фокус повідомляв, що в селі Еджкумб графства Корнуолл на південному заході Англії продавали церкву, яку можна переобладнати під житло. До будівлі храму належало власне кладовище.