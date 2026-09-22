От грязевых ванн до безумных забегов: 10 вещей, которых вы не знали о носорогах

22 сентября — Всемирный день носорога. Он был учреждён в 2010 году в Южной Африке с целью защиты африканских видов, но с 2011 года стал международным.

Ведь носороги — одни из древнейших крупных млекопитающих планеты, вторые по размеру после слонов. В мире существует пять видов этих животных, которые нуждаются в защите от браконьеров, а также из-за утраты среды обитания и мифов о "лечебных" свойствах рога. "Фокус" расскажет об интересных и нестандартных фактах об этих животных, а также о смешных и курьезных случаях с носорогами.

Какие виды носорогов находятся на грани исчезновения

Изначально День носорога был посвящён исключительно африканским белым и чёрным носорогам, но со временем охватил и азиатские виды. Сегодня его отмечают зоопарки, неправительственные организации и защитники животных на всех континентах.

Видео дня

Популяция носорогов в мире Фото: Скриншот

По данным Всемирного фонда дикой природы( ), в начале XX века в дикой природе обитало около 500 000 носорогов. Но сегодня — менее 27–30 тысяч. Три вида (чёрный, яванский, суматранский) находятся на грани исчезновения.

В частности, яванских носорогов осталось всего около 50–76 (все в одном национальном парке Уджунг-Кулон в Индонезии), суматранских — 34–80. Индийских, или больших однорогих, — более 4000 особей благодаря мерам по охране, особенно в парке Казиранги.

Сколько носорогов осталось в мире

Благодаря толстой коже и смертоносному рогу у носорогов нет естественных хищников. Чёрный носорог — самый агрессивный из всех видов. Белый носорог — самый крупный вид, его вес достигает 5000 фунтов. У некоторых носорогов два рога.

Интересные и необычные факты о носорогах

Группу носорогов называют "столкновением" или "аварией". В основном носороги — животные, которые практически избегают друг друга. Но некоторые виды, в частности белый носорог, могут жить группами, известными как "группы столкновений". Обычно они состоят из самки и её детёнышей, хотя иногда в группах столкновений гибнут и другие взрослые самки.

Белые носороги

Носороги — травоядные животные. Они могут съедать до 100 фунтов пищи в день. В зависимости от вида они питаются листьями, фруктами, травой, стеблями и веточками.

Их рога состоят из кератина — того же вещества, что и наши ногти. В отличие от рогов, которые растут из костей, рога носорогов растут непрерывно на протяжении всей жизни, некоторые из них достигают длины более 5 сантиметров. Эта особенность носорогов, по сути, является причиной того, что на них часто охотятся, поскольку ошибочно считается, что рога обладают лечебными свойствами.

У носорогов превосходный слух и обоняние, но плохое зрение. Они могут четко видеть объекты только на расстоянии примерно 30 метров. Иногда это делает их агрессивными, поскольку они могут нападать на формы или движения, которые не могут распознать.

Носороги защищают кожу с помощью грязи Фото: Википедия

Они валяются в грязи, чтобы защитить свою кожу от солнца. Хотя они живут в одном из самых жарких и солнечных климатических регионов, их кожа не очень хорошо приспособлена к солнечным ожогам. Носороги легко могут получить солнечные ожоги, а также подвержены укусам насекомых. Чтобы исправить это, носороги часто принимают грязевые ванны, чтобы создать защитный слой между кожей и солнцем и надоедливыми насекомыми.

Продолжительность беременности у носорогов составляет до 16 месяцев. Детеныш остается с матерью до 2–4 лет, и она очень заботится о своём ребёнке. Самки рожают раз в несколько лет.

Носороги очень заботятся о своих детях и защищают их Фото: Из открытых источников

У носорогов маленький мозг, но поразительные инстинкты. У носорогов мозг относительно небольшой по сравнению с размером их тела. Но не стоит путать это с недостатком интеллекта.

Быстрые гиганты. Несмотря на вес (белый носорог весит до 2300–3500 кг и более, суматранский — самый маленький, около 600–1000 кг), они могут бегать со скоростью до 40–50 км/ч и круто поворачивать. Соцсети пестрят роликами, где видна их скорость.

Скорость носорогов

Они не умеют прыгать (наряду со слонами) и не боятся огня. Носороги, слоны и вилорогие овцы — единственные три млекопитающих, которые не умеют прыгать. Носороги — единственные животные, которые не боятся огня. Вместо того чтобы убегать, они бросаются на него.

Носороги, лошади и зебры похожи друг на друга. Ближайшими живыми "родственниками" носорогов являются лошади и зебры. Все три вида относятся к группе млекопитающих, которых называют непарнокопытными.

Забавные и популярные видео о носорогах

Носороги выглядят серьёзно и грозно, но часто ведут себя как огромные, немного неуклюжие щенки с плохим зрением и сильным характером. Именно поэтому такие моменты получаются особенно забавными. Но стоит помнить, что это не те животные, к которым можно просто подойти и погладить.

Одно из самых милых видео о носорогах, где малышка по имени RiRi прыгает от радости. В ролике, который стал вирусным в Сети, маленькая чёрная носорожиха в реабилитационном центре Care for Wild, расположенном в ЮАР, бегает и исполняет "прыжок счастья".

Малыш по имени РиРи прыгает от радости

Маленький олень вызывает на бой 2-тонного носорога. В зоопарке в Польше произошел забавный случай, когда маленький олень напал на индийского носорога. На видео носорог воспринимает это как игру и начинает сам резвиться.

Олень нападает на носорога

Ранее мы писали о том, что у северных белых носорогов появилась новая надежда на выживание.

Кроме того, "Фокус" писал о том, что учёным удалось вырастить два эмбриона северного белого носорога.