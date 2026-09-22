Від грязьових ванн до шалених забігів: 10 речей, яких ви не знали про носорогів

22 вересня — Всесвітній день носорога. Його започаткували у 2010 році в Південній Африці з метою захисту африканських видів, але з 2011 року він став міжнародним.

Адже носороги — одні з найдавніших великих ссавців планети, другі за розміром після слонів. У світі існує п'ять видів цих тварин, які потребують захисту від браконьєрів, а також через втрату середовища та міфами про "лікувальні" властивості рога. Фокус розповість про цікаві та нестандартні факти про цих тварин, а також про смішні та курйозні випадки з носорогами.

Які види носорогів перебувають на межі зникнення

Спочатку День носорога фокусувався лише на африканських білих і чорних носорогах, але згодом охопив і азійські види. Сьогодні його відзначають зоопарки, НГО, зоозахисники на всіх континентах.

Популяція носорогів у світі Фото: Скриншот

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, на початку XX століття в дикій природі жило близько 500 000 носорогів. Але сьогодні — менше 27–30 тисяч. Три види (чорний, яванський, суматранський) перебувають на межі зникнення.

Видео дня

Зокрема, яванських носорогів залишилося лише близько 50–76 (усі в одному національному парку Уджунг-Кулон в Індонезії), суматранських — 34–80. Індійських або великих однорогих — понад 4000 особин завдяки охороні, особливо в парку Казіранзі.

Скільки носорогів лишилося у світі

Через товсту шкіру та смертельний ріг, носороги не мають природних хижаків. Чорний носоріг є найагресивнішим з усіх видів. Білий носоріг є найбільшим видом і важить до 5000 фунтів. Деякі носороги мають два роги.

Цікаві та нестандартні факти про носорогів

Групу носорогів називають "зіткненням або аварією". Здебільшого носороги — тварини, які майже уникають один одного. Але деякі види, зокрема білий носоріг, можуть жити групами, відомими як "групи зіткнень". Зазвичай вони складаються з самки та її дитинчат, хоча іноді в групах зіткнень гинуть і інші дорослі самки.

Білі носороги

Носороги є травоїдними тваринами. Вони можуть з'їдати до 100 фунтів їжі на день. Залежно від виду, вони їдять листя, фрукти, трави, стебла та гілочки.

Їхні роги виготовлені з кератину, тієї ж речовини, що й наші нігті. На відміну від рогів, які ростуть з кісток, роги носорогів ростуть безперервно протягом усього життя, деякі з них досягають довжини понад 5 сантиметрів. Ця особливість носорогів насправді є причиною того, що на них часто полюють, оскільки помилково вважається, що роги мають лікувальні властивості.

Носороги мають чудовий слух і нюх, але не зір. Вони можуть чітко бачити об'єкти лише на відстані приблизно 30 метрів. Іноді це робить їх агресивними, оскільки вони можуть нападати на форми чи рухи, які не можуть розпізнати.

Носороги за допомогою грязюки захищають шкіру Фото: Вікіпедія

Вони валяються в багнюці, щоб захистити свою шкіру від сонця. Хоча вони живуть в одному з найспекотніших і найсонячніших кліматів, їхня шкіра не дуже добре пристосована до сонячних опіків. Носороги легко можуть отримати сонячні опіки, а також схильні до укусів комах. Щоб виправити це, носороги часто приймають грязьові ванни, щоб створити захисний шар між шкірою та сонцем і надокучливими комахами.

Тривалість вагітності у носорогів становить до 16 місяців. Дитинча залишається з матір’ю до 2–4 років, яка дуже опікає свою дитину. Самки народжують раз на кілька років.

Носороги дуже пильнують і захищають своїх дітей Фото: З відкритих джерел

Носороги мають маленький мозок, але вражаючі інстинкти. Носороги мають відносно малий мозок порівняно з розміром їхнього тіла. Але не варто плутати це з браком інтелекту.

Швидкі гіганти. Незважаючи на вагу (білий носоріг важить до 2300–3500 кг і більше, суматранський — найменший, близько 600–1000 кг), можуть бігти зі швидкістю до 40–50 км/год і круто повертати. Соцмережі рясніють роликами, де видно їх швидкість.

Швидкість носорогів

Вони не вміють стрибати (разом зі слонами) та не бояться вогню. Носороги, слони та вилорогі вівці – єдині три ссавці, які не вміють стрибати. Носороги — єдині тварини, які не бояться вогню. Замість того, щоб тікати, вони кидаються на нього.

Носороги, коні та зебри схожі один на одного. Найближчими живими "родичами" носорогів є коні та зебри. Усі троє належать до групи ссавців, яких називають непарнокопитними.

Кумедні та вірусні відео про носорогів

Носороги виглядають серйозними і грізними, але часто поводяться як величезні, трохи незграбні цуценята з поганим зором і сильним характером. Саме тому такі моменти виходять особливо смішними. Але варто пам'ятати, що це не ті тварини до яким можна просто підійти та погладити.

Одне з наймиліших відео про носорогів, де малюк на ім'я RiRi стрибає від радості. У ролику, який став вірусним у Мережі, маленька чорна носорожиха в реабілітаційному центрі Care for Wild, що у ПАР, бігає і виконує "щасливий стрибок".

Малюк на ім'я RiRi стрибає від радості

Маленький олень викликає на бій 2-тонного носорога. У зоопарку Польщі стався кумедний випадок, де маленький олень атакує індійського носорога. На відео носоріг сприймає це як гру і починає сам гасати.

Олень атакує носорога

Раніше ми писали про те, що у північних білих носорогів з'явилася нова надія на виживання.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося виростити два ембріони північного білого носорога.