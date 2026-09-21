Сына шейха Катара арестовали в Мюнхене: ему грозит более 14 лет лишения свободы

Полиция аэропорта Мюнхена задержала члена правящей семьи Катара. Речь идет о Ракане Аль Тани, сыне шейха Абдуллы бин Хамада Аль Тани, который, как утверждается, пытался сесть на рейс в Доху.

Арест связан с обвинениями в мошенничестве, связанном с испанским футбольным клубом "Малага". Мужчине грозит более 14 лет лишения свободы, пишет издание Bild.

Как сообщают СМИ, в отношении Ракана Аль Тани был выдан европейский ордер на арест. После ареста в аэропорту Мюнхена его доставили в баварское исправительное учреждение. Сына шейха обвиняют в хищении миллионов евро из средств футбольного клуба. Ракан Аль Тани был членом совета директоров футбольного клуба "Малага". Правоохранительные органы обвиняют его в незаконном присвоении, злоупотреблении доверием, подделке документов и мошенничестве.

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В чём обвиняют королевскую семью Катара

Ракан, его отец, братья Насер и Найеф, а также пять бывших сотрудников клуба также находятся под следствием. Обвинение требует 14 лет и шесть месяцев лишения свободы для каждого члена семьи. По данным испанских СМИ, им также должно быть запрещено заниматься бизнесом в течение 18 лет.

Сообщается, что супруги Аль-Тани не явились на судебное заседание в Малаге в октябре 2022 года, где им предстояло ответить на предъявленные обвинения. Они также не привлекли адвоката или иного законного представителя в Испании и не отвечали на электронные письма.

В связи с этим председательствующая судья Мария Анхелес Руис Гонсалес сочла, что существует риск побега семьи ввиду серьезности обвинений и возможного наказания. Поэтому в июле были выданы ордера на их арест.

Кроме того, годы правления Аль Тани имели драматические спортивные последствия для футбольного клуба "Малага". После того как шейх прекратил выплаты, произошла массовая распродажа игроков и молодых талантов. В результате клуб опустился в третий дивизион. А в 2020 году испанский суд лишил Аль Тани контроля над клубом.

Напомним, что жители Полтавы сняли на видео необычного "гостя". Мужчина в костюме шейха позировал у воды, будто отдыхая в Дубае. На фоне аномальной жары в Украине в соцсетях стало вирусным необычное видео.

Кроме того, бывшую супругу и троих детей дубайского принца похитила полиция Эмиратов в ходе ужасающего ночного рейда, утверждает её британский адвокат. 34-летняя Зейнаб Джавадли якобы сталкивалась с угрозами и запугиванием на протяжении многих лет после развода с 49-летним шейхом Саидом, и два месяца назад ей приказали передать детей пары.