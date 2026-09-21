Сина шейха Катару заарештували в Мюнхені: йому загрожує понад 14 років ув'язнення

Поліція аеропорту Мюнхена заарештувала члена катарської правлячої родини. Мова йде, про Ракана Аль Тані, сина шейха Абдулли бін Хамада Аль Тані, який нібито намагався сісти на рейс до Дохи.

Арешт пов'язаний зі звинуваченнями у шахрайстві, пов'язаним з іспанським футбольним клубом "Малага". Чоловіку загрожує понад 14 років ув'язнення, пише видання Bild.

Як пише ЗМІ, на Ракана Аль Тані було видано європейський ордер на арешт. Після арешту в аеропорту Мюнхена його було доставлено до баварської виправної установи. Сина шейха звинувачують у розкраданні мільйонів євро коштів футбольного клубу. Ракан Аль Тані був членом ради директорів футбольного клубу "Малага". Правоохоронці чоловіка звинувачують у незаконному привласненні, зловживанні довірою, підробці документів та шахрайстві.

У чому звинувачують королівську родину Катару

Ракан, його батько, брати Насер і Найєф, а також п'ять колишніх співробітників клубу також перебувають під слідством. Обвинувачення вимагає 14 років і шість місяців позбавлення волі для кожного члена сім'ї. За даними іспанських ЗМІ, їм також має бути заборонено займатися бізнесом протягом 18 років.

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Повідомляється, що подружжя Аль-Тані не з'явилося на судове засідання в Малазі в жовтні 2022 року, де вони мали б відреагувати на звинувачення. Вони також не залучили адвоката або іншого законного представника в Іспанії та не відповідали на електронні листи.

Відтак, головуюча суддя, Марія Анхелес Руїс Гонсалес, побачила ризик втечі родини через серйозність звинувачень та потенційне покарання. Тож в липні було видано ордери на їхній арешт.

Крім того, роки правління Аль Тані мали драматичні спортивні наслідки для футбольного клубу "Малага". Після того, як шейх припинив свої виплати, відбувся масовий розпродаж гравців та молодих талантів. Після чого клуб опустився до третього дивізіону. А у 2020 році іспанський суд позбавив Аль Тані контролю над клубом.

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