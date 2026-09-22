Медведь, знающий правила гостеприимства: животное само "постучалось" к хозяйке (видео)

Медведь из Южной Каролины, который является постоянным посетителем садовой кормушки, решил вести себя вежливо и позвонил прямо в дверь хозяйки, а уже потом пошёл за своими лакомствами.

Забавный ночной визит запечатлела камера видеонаблюдения. На видео видно, что медведь, взобравшийся на крыльцо дома в округе Гринвилл, воспользовался дверным звонком, чтобы предупредить хозяйку о своём позднем визите, сообщает CNN.

Как рассказала хозяйка дома Венди Уотсон, камера сработала около 3:30 утра. Датчик отреагировал на движение у входной двери. Позже женщина просмотрела запись и увидела, как медведь спокойно поднимается по лестнице. Затем он смело протянул лапу к кнопке и нажал на неё. В объектив камеры прекрасно попал медвежий нос вблизи, и это очень порадовало хозяйку.

Ночной визит медведя

Но медведь не нашёл у двери ничего интересного для себя, поэтому решил уйти. Однако перед уходом всё же полакомился птичьим кормом, который лежал в саду.

Видео дня

Венди рассказала, что этот гость ей хорошо знаком, так как он регулярно заглядывает к ней во двор, опустошает кормушки для птиц, а некоторые даже ломает. Поэтому ночной визит стал лишь новым эпизодом в этой непростой "дружбе".

Ранее "Фокус" писал, что молодая пара отправилась в поход в российском Алтае. Но во время отдыха на природе на них напал огромный медведь, который буквально вытащил девушку из палатки и растер на глазах у её жениха.

Кроме того, в Японии правоохранители разыскивают дикого медведя, который проник в дом пожилых людей и съел их продукты из холодильника, который он открыл без труда.