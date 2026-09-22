Ведмідь, який знає правила гостинності: тварина сама "постукала" до господарки (відео)

Ведмідь у Південній Кароліні, який є постійним відвідувачем садової годівниці, вирішив бути чемним та подзвонив прямо у двері господині, а тільки тоді пішов за своїми смаколиками.

Кумедний нічний візит зафіксувала камера відеоспостереження. На відео помітно, що ведмідь, який піднявся на ґанок будинку в окрузі Грінвілл, скористався дверним дзвінком, аби попередити власницю про свій пізній візит, повідомляє CNN.

Як розповіла власниця будинку Венді Вотсон, камера спрацювала близько 3:30 ранку. Датчик відреагував на рух біля вхідних дверей. Пізніше жінка переглянула запис і побачила, як ведмідь спокійно підіймається сходами. Потім він сміливо простягнув лапу до кнопки та натиснув на неї. В об'єктив камери об’єктив чудово потрапив ведмежий ніс зблизька, і це неабияк потішило господиню.

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Нічний візит ведмедя

Але ведмідь нічого вартого уваги для себе біля дверей не знайшов, тому вирішив піти. Але перед відходом все ж поласував пташиним кормом, який лежав у саду.

Венді розповіла, що цей відвідувач їй добре відомий, бо він регулярно навідується на її подвір’я, об'їдає годівниці для птахів, а деякі навіть ламає. Тож нічний візит став лише новим епізодом у цій непростій "дружбі".

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