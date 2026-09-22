Чудовище Несси показало семью: туристка увидела загадочных существ на Google Earth (фото)

Лох-Несское чудовище с семьёй, или, как его ещё называют, Несси, которое якобы обитает в глубинах озера Лох-Несс в Шотландии, заметили из космоса.

В частности, туристка Джули Фрейзер заявила, что с помощью Google Earth увидела Несси с "семьёй", пишет Daily Star.

Джули сделала это открытие на прошлой неделе, рассматривая снимок шотландского озера в Google Earth, и заметила на нём три загадочные фигуры, которые, по её мнению, плавают рядом в воде.

Туристка убеждена, что на снимке может быть "семья" чудовищ.

Несси и ее семья оказались в Google Earth Фото: скрин

"Если присмотреться повнимательнее и увеличить изображение, они выглядят не как лодки, а скорее как киты или что-то подобное с бантом на спине. Я не так хорошо знаком с этим, как, наверное, местные жители, но для меня это определенно выглядит значимым. Идея маленькой семьи Несси просто увлекательна", — пояснила Джули.

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Реестр озера Лох-Несс проверяет данные из Google Earth

Кроме того, Джули немедленно отправила этот снимок, сделанный из космоса, в официальный реестр наблюдений озера Лох-Несс и теперь ждёт подтверждения того, является ли это 17-м подтверждённым наблюдением знаменитого монстра.

Если наблюдение туристки подтвердится, это станет третьим зарегистрированным наблюдением в 2026 году. Согласно официальному реестру, этот год является рекордным для Лох-Несского чудовища.

Руководитель Лох-Несского реестра Гэри Кэмпбелл также убежден, что Несси плавает по озеру вместе со своим партнером и ребенком. Он утверждает, что в этом знаменитом шотландском озере обитает не одно существо.

"Я думаю, что их, наверное, целая семья. Это какое-то животное, рыба или что-то в этом роде", — сказал Кэмпбелл газете Daily Star.

Ранее эксперты стали утверждать, что Лох-Несское чудовище родило детенышей, и эти маленькие зверьки, вероятно, будут "смелее" своей матери. Но некоторые наблюдатели начали опасаться худшего, ведь теперь в водах может оказаться больше чудовищ, чем когда-либо.

Кроме того, охотник за Лох-Несским чудовищем был ошеломлён, увидев на видео быстро движущееся существо, которое всплывает и погружается в воду. Эксперты уверены, что ни одно из известных науке существ не способно развивать такую скорость.