Чудовисько Нессі показало родину: туристка побачила загадкових істот на Google Earth (фото)

Лох-Несським чудовисько з родиною, або як його ще називають — Нессі, що нібито живе в глибинах озера Лох-Несс у Шотландії, помітили з космосу.

Зокрема, туристка Джулі Фрейзер заявила, що за допомогою Google Earth побачила Нессі з "родиною", пише Daily Star.

Джулі зробила це відкриття минулого тижня, розглядаючи зображення шотландського озера з Google Earth та помітила на ньому три таємничі фігури, які, на її думку, плавають поруч у воді.

Туристка переконана, що на знімку може бути "родина" чудовиськ.

Нессі та її родина потрапили на Google Earth Фото: скрін

"Якщо придивитися уважніше та збільшити зображення, вони виглядають не як човни, а радше як кити чи щось подібне з бантом на спині. Я не так добре знайомий з цим, як, мабуть, місцеві жителі, але для мене це точно виглядає значущим. Ідея маленької родини Нессі просто захоплива", — пояснила Джулі.

Видео дня

Реєстр озера Лох-Несс перевіряє дані з Google Earth

Також Джулі негайно відправила це зображення з космосу до офіційного реєстру спостережень озера Лох-Несс та тепер чекає на підтвердження того, чи є це 17-те підтверджене спостереження відомого монстра.

Якщо відкриття туристки буде підтверджено, це буде третє цифрове зареєстроване спостереження у 2026 році. Згідно з офіційним реєстром, цей рік є рекордним для Лох-Неського чудовиська.

Керівник Лох-Неського реєстру Гері Кемпбелл також переконаний, що Нессі дрейфує озером з партнером та дитиною. Він стверджує, що відоме шотландське озеро є домівкою не лише для однієї істоти.

"Я думаю, що їх, мабуть, ціла родина. Це якась тварина, риба чи щось таке", — сказав Кемпбелл газеті Daily Star.

Раніше експерти почали стверджувати, що Лох-Неське чудовисько народило дитинчат, і ці маленькі звірятка, ймовірно, будуть "хоробрішими" за свою матір. Але деякі спостерігачі почали побоюватися найгіршого, адже тепер води можуть бути наповнені більшою кількістю чудовиськ, ніж будь-коли.

Крім того, мисливець за Лох-Неським чудовиськом був приголомшений, побачивши на відео істоту, яка швидко рухається, виринає і занурюється у воду. Експерти впевнені, що жодна відома науці істота не здатна розвинути таку швидкість.