Быстрее, чем вы успеете моргнуть: 6-летняя девочка собрала кубик Рубика за рекордное время

6-летняя китаянка Лянь Юньчжи установила новый женский мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика (3x3). Девочке потребовалось в среднем чуть больше 4 секунд, чтобы справиться с головоломкой.

Юная скоростная кубистка Лянь Юньчжи удивила публику, когда дважды за три дня побила средний мировой рекорд среди женщин в категории 3x3 на двух сертифицированных Всемирной ассоциацией кубиков (WCA) соревнованиях в Ухане и Гуанчжоу. Об этом сообщило издание CBS News со ссылкой на китайские СМИ.

После пяти попыток собрать кубик Рубика девочка показала средние результаты — 4,52 и 4,27 секунды.

Лянь Юньчжи показала средние результаты 4,52 и 4,27 секунды Фото: CBS

Лянь теперь считается первой женщиной-кубисткой, чье среднее время не превышает 4,5 секунды. Девочка впервые познакомилась с кубиком Рубика после того, как в детстве её записали на занятия — одно из многих внешкольных занятий наряду с уроками танцев и музыки. После этого девочка поняла, что это прекрасное занятие для развития всесторонних способностей, и упорно занималась этим делом.

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По словам матери Лянь, её дочь на сегодняшний день освоила более 1 300 алгоритмов решения кубика Рубика, ежедневно тренируясь по 2–3 часа.

Рекорд юной китаянки был зафиксирован в World Cube Association. Там подтвердили, что девочка выиграла соревнования по кубику 3×3 со средним временем 4,27 секунды, а её лучший отдельный результат составил 4,02 секунды.

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