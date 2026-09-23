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Швидше, ніж ви встигнете кліпнути: 6-річна дівчинка зібрала кубик Рубіка за рекордний час

шестирічна Лянь Юньчжи під час встановлення світового рекорду
Шестирічна Лянь Юньчжи побила світовий рекорд зі складання кубика Рубіка | Фото: The Guardian

6-річна китаянка Лянь Юньчжі встановила новий жіночий світовий рекорд зі швидкісного складання кубика Рубіка (3x3). Дівчинці знадобилося в середньому трохи більше ніж 4 секунди, щоб впоратися з головоломкою.

Юна швидкісна кубистка Лянь Юньчжі здивувала публіку, коли двічі за три дні побила середній світовий рекорд серед жінок у категорії 3x3 на двох сертифікованих Всесвітньою асоціацією кубиків (WCA) змаганнях у Ухані та Гуанчжоу. Про це повідомило видання CBS News з посиланням на китайські ЗМІ.

Після п'яти спроб складання кубика Рубіка дівчинка показала середні результати 4,52 та 4,27 секунди.

рекордсменка Лянь Юньчжі
Лянь Юньчжі показала середні результати 4,52 та 4,27 секунди
Фото: CBS

Лянь тепер вважається першою жінкою-швидкісною кубісткою, середній час якої не перевищує 4,5 секунди. Дівчинка вперше познайомилася з кубиком Рубіка після того, як у дитинстві її записали на заняття — одне з багатьох позашкільних занять разом із уроками танців та музики. Після цього дитина зрозуміла для себе, що це чудове заняття для розвитку всебічних здібностей, і наполегливо займалася цією справою.

Видео дня

За словами матері Лянь, її донька на сьогодні опанувала понад 1 300 алгоритмів розв’язання кубика Рубіка, щодня тренуючись по 2–3 години.

Рекорд юної китаянки зафіксували у World Cube Association. Там підтвердили, що дівчинка виграла змагання 3×3 із середнім часом 4,27 секунди, а її найкраща окрема спроба становила 4,02 секунди.

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