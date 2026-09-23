Швидше, ніж ви встигнете кліпнути: 6-річна дівчинка зібрала кубик Рубіка за рекордний час

6-річна китаянка Лянь Юньчжі встановила новий жіночий світовий рекорд зі швидкісного складання кубика Рубіка (3x3). Дівчинці знадобилося в середньому трохи більше ніж 4 секунди, щоб впоратися з головоломкою.

Юна швидкісна кубистка Лянь Юньчжі здивувала публіку, коли двічі за три дні побила середній світовий рекорд серед жінок у категорії 3x3 на двох сертифікованих Всесвітньою асоціацією кубиків (WCA) змаганнях у Ухані та Гуанчжоу. Про це повідомило видання CBS News з посиланням на китайські ЗМІ.

Після п'яти спроб складання кубика Рубіка дівчинка показала середні результати 4,52 та 4,27 секунди.

Лянь Юньчжі показала середні результати 4,52 та 4,27 секунди Фото: CBS

Лянь тепер вважається першою жінкою-швидкісною кубісткою, середній час якої не перевищує 4,5 секунди. Дівчинка вперше познайомилася з кубиком Рубіка після того, як у дитинстві її записали на заняття — одне з багатьох позашкільних занять разом із уроками танців та музики. Після цього дитина зрозуміла для себе, що це чудове заняття для розвитку всебічних здібностей, і наполегливо займалася цією справою.

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За словами матері Лянь, її донька на сьогодні опанувала понад 1 300 алгоритмів розв’язання кубика Рубіка, щодня тренуючись по 2–3 години.

Рекорд юної китаянки зафіксували у World Cube Association. Там підтвердили, що дівчинка виграла змагання 3×3 із середнім часом 4,27 секунди, а її найкраща окрема спроба становила 4,02 секунди.

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