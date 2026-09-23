229 ловушек и 175 тысяч евро: на острове не могут поймать одного маленького зверька

На шотландском острове Раусей продолжаются интенсивные и дорогостоящие поиски горностая, представляющего угрозу для местной экосистемы. 229 ловушек, десятки камер с искусственным интеллектом и специальные собаки — все это не помогло поймать одного зверька, которого в последний раз зафиксировали 6 сентября.

На поиски горностая власти уже потратили около 175 тысяч евро, но маленький хищник до сих пор на свободе, пишет Vlic.

Горностая заметили на острове Раусей в Оркнейском архипелаге в апреле, и эксперты полагают, что он проплыл примерно три километра от соседнего острова Мейнленд. С тех пор проект под названием Orkney Native Wildlife Project пытается его поймать, ведь этот вид не является коренным для Оркнейских островов и представляет серьезную угрозу для местной экосистемы.

Сотни ловушек и камер с искусственным интеллектом не помогают

Раусей — горный остров, на котором проживает всего около 230 человек, поэтому поиски одного горностая превратились в масштабную операцию.

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С мая было установлено 229 ловушек и 59 камер, использующих искусственный интеллект для идентификации животных. В поисках также участвуют специально обученные собаки, которые научены выслеживать следы горностаев.

Несмотря на это, животное по-прежнему ускользает от охотников. Последний раз его видели 6 сентября.

Стоимость операции уже составляет около 175 000 евро. Средства были потрачены на наем экспертов и вспомогательного персонала, транспортные средства, ловушки, камеры и другое оборудование.

На шотландском острове не могут поймать одного горностая Фото: скрин

Почему горностай представляет собой серьезную проблему для Оркнейских островов

Горностай относится к семейству куничных и является хищником. Проблема заключается в том, что он не является коренным обитателем островов, поэтому его присутствие может представлять серьезную угрозу для животных, которые эволюционировали в отсутствие этого хищника.

Гнезда местных птиц находятся под особой угрозой. Кроме того, эксперты пытаются защитить оркнейскую полевку — вид, уникальный для архипелага, который является важной добычей для редких хищных птиц, в частности болотной совы.

"Это было краткосрочное решение, призванное обеспечить наиболее подходящий способ реагирования на ситуацию в Раусее", — пояснил представитель проекта.

Этих животных впервые зафиксировали на Оркнейских островах в 2010 году. Пока не ясно, как они туда попали. Одна из теорий заключается в том, что их случайно завезли на пароме вместе с партией сена, либо что кто-то намеренно выпустил их, чтобы уменьшить численность кроликов.

Их стремительное распространение послужило толчком к реализации масштабного проекта по защите местных видов стоимостью около 15 миллионов фунтов стерлингов. Проект совместно реализуют RSPB Scotland, NatureScot и местные власти Оркнейских островов.

Сегодня в рамках программы было уничтожено более 9000 горностаев. Но для острова Раусей пока достаточно даже одного, чтобы начать многомесячные и очень дорогостоящие поиски.

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