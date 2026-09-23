229 пасток і 175 тисяч євро: на острові не можуть спіймати одного маленького звіра

На шотландському острові Раусей тривають інтенсивні та дорогі пошуки горностая, який становить загрозу для місцевої екосистеми. 229 пасток, десятки камер зі штучним інтелектом та спеціальні собаки — все це не допомогло впіймати одну тваринку, яку востаннє зафіксували 6 вересня.

На пошуки горностая влада вже витратила приблизно 175 тисяч євро, але маленький хижак досі волі, пише Вlic.

Горностая помітили на острові Раусей в Оркнейському архіпелазі у квітні, і експерти вважають, що він проплив приблизно три кілометри від сусіднього острова Мейнленд. Відтоді проєкт під назвою Orkney Native Wildlife Project намагається його зловити, адже цей вид не є корінним для Оркнейських островів і становить серйозну загрозу для місцевої екосистеми.

Сотні пасток і камери зі штучним інтелектом не допомагають

Раусей — гірський острів, де проживає лише близько 230 мешканців, відтак пошуки одного горностая перетворилися на масштабну операцію.

З травня було встановлено 229 пасток та 59 камер, що використовують штучний інтелект для ідентифікації тварини. У пошуках також беруть участь спеціально навчені собаки, які навчені шукати сліди горностаїв.

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Попри це, тварина продовжує вислизати від мисливців. Востаннє її бачили 6 вересня.

Вартість операції вже становить близько 175 000 євро. Кошти були витрачені на наймання експертів та допоміжного персоналу, транспортні засоби, пастки, камери та інше обладнання.

На шотландському острові не можуть упіймати одного горностая Фото: скрін

Чому горностай є великою проблемою для Оркнейських островів

Горностай належить до родини куниць і є хижаком. Проблема полягає в тому, що він не є корінним жителем островів, тому його присутність може серйозно загрожувати тваринам, які еволюціонували без цього хижака.

Гнізда місцевих птахів, перебувають під особливою загрозою. Також експерти намагаються захистити оркнейську полівку, вид, унікальний для архіпелагу, який є важливою здобиччю для рідкісних хижих птахів, зокрема болотної сови.

"Це було короткострокове рішення, щоб забезпечити найвідповідніший спосіб реагування на ситуацію на Раусеї", — пояснив представник проєкту.

Цих тварин вперше зафіксували на Оркнейських островах у 2010 році. Поки не зрозуміло, як вони туди потрапили. Одна з теорій полягає в тому, що їх випадково завезли поромом з партією сіна, або що хтось навмисно випустив їх, щоб зменшити чисельність кроликів.

Їхнє стрімке поширення спонукало до масштабного проєкту із захисту місцевих видів вартістю близько 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Проєкт спільно реалізують RSPB Scotland, NatureScot та місцева влада Оркнейських островів.

Сьогодні в рамках програми було видалено понад 9000 горностаїв. Але для острова Раусей наразі достатньо навіть одного, щоб розпочати багатомісячні та дуже дорогі пошуки.

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