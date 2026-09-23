37 лет пролежал среди обычных монет: коллекционер случайно нашел доллар за $264 тысячи

Редкий и экспериментальный доллар Эйзенхауэра 1971 года почти четыре десятилетия оставался незамеченным среди обычных монет до 2008 года, когда его случайно обнаружили, как установили эксперты.

После этого выяснилось, что " " — это уникальный прототип Монетного двора США, пишет Times of India.

Этот редкий доллар в свое время был продан за 264 тысячи долларов, а теперь снова выставлен на торги. Ведь он является одним из всего лишь трёх известных сохранившихся экземпляров первого американского доллара Монетного двора США, посвящённого космической тематике.

Редкий доллар случайно нашли среди обычных монет

Монету нашли в 2008 году — спустя 37 лет после её чеканки. Коллекционер Ли К. Лидстон во время выставки Long Beach Coin Expo в Калифорнии, где он находился вместе с женой. Он заметил продавца, который продавал тубусы с долларами Эйзенхауэра, содержащими 40 % серебра. Тогда Лидстон решил присмотреться к одной из монет и заметил, что доллар 1971-S сильно отличался от остальных.

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Редкий доллар Эйзенхауэра нашли спустя 37 лет после чеканки Фото: Википедия

Поэтому коллекционер приобрел монету и отправил её на экспертизу.

В мире существует всего три таких монеты

Эксперты установили, что реверс монеты соответствует гальваноформе начала 1970 года, которая хранится в Президентской библиотеке и музее Дуайта Д. Эйзенхауэра в Канзасе.

Кроме того, металлургический анализ подтвердил, что монета действительно изготовлена из стандартного для того периода сплава — 40 % серебра и 60 % меди.

Позже коллекционеры также обнаружили ещё два аналогичных экземпляра.

В 2010 году Чарльз Чатем приобрел за 10 долларов второй прототип в оригинальной упаковке "Blue Pack" в ломбарде в Алабаме. Третий экземпляр нашли на eBay в 2013 году.

Почему редкий доллар снова продают

Монета Ли К. Лидстона ранее была продана за 264 тысячи долларов, но сегодня эту монету, вновь включенную в каталог под номером Judd-2147, выставил на продажу онлайн-аукционный дом GreatCollections. Аукцион должен завершиться 18 октября 2026 года.

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