37 років пролежав серед звичайних монет: колекціонер випадково знайшов долар за $264 тисячі

Рідкісний та експериментальний долар Ейзенхауера 1971 року майже чотири десятиліття був непоміченим серед звичайних монет до 2008 року, коли його випадково знайшли. експерти встановили.

Після цього з'ясували, що що це унікальний прототип Монетного двору США, пише Times of India.

Рідкісний долар свого часу продали за $264 тисячі, знову виставили на торги. Адже вінє одним із лише трьох відомих збережених зразків першого американського долара Монетного двору США, присвяченого космічній тематиці.

Рідкісний долар випадково знайшли серед звичайних монет

Монету знайшли у 2008 році — через 37 років після її карбування. Колекціонер Лі К. Лідстон під час виставки Long Beach Coin Expo в Каліфорнії, де був разом із дружиною. Помітив продавця, який продавав тубуси з доларами Ейзенхауера, що містили 40% срібла. Тоді Лідстон вирішив роздивитися одну з монет і помітив, що долар 1971-S дуже відрізнявся від інших.

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Рідкісний долар Ейзенхауера знайшли через 37 років після карбування Фото: Вікіпедія

Тож колекціонер придбав монету та відправив її на експертизу.

У світі є лише три такі монети

Експерти встановили, що реверс монети відповідає гальваноформі початку 1970 року, яка зберігається в Президентській бібліотеці та музеї Дуайта Д. Ейзенхауера в Канзасі.

Крім того, металургічний аналіз підтвердив, що монета дійсно виготовлена зі стандартного для того періоду сплаву — 40% срібла та 60% міді.

Пізніше колекціонери також знайшли ще два аналогічні екземпляри.

У 2010 році Чарльз Чатем придбав за $10 другий прототип у оригінальній упаковці "Blue Pack" у ломбарді в Алабамі. Третій екземпляр знайшли на eBay у 2013 році.

Чому рідкісний долар знову продають

Монету Лі К. Лідстона раніше продали за $264 тисячі, але сьогодні монету, знову внесену до каталогу під номером Judd-2147, виставив онлайн-аукціонний дім GreatCollections. Аукціон має завершитися 18 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, що чоловік в графстві Бакінгемшир у Великій Британії знайшов справжній у скарб часів римської доби. Мова йде про досить рідкісну річ.

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