Кровавая стрельба на вечеринке: нападавшие расстреляли одиннадцать гостей возле дома

Полиция разыскивает троих подозреваемых мужчин, которые открыли огонь на домашней вечеринке в Южной Африке, убив 11 человек; одной из жертв была беременная женщина.

23 сентября нападавшие ворвались на домашнюю вечеринку и открыли огонь по гостям в одном из домов в Южной Африке, пишет Daily Star.

Одна из жертв была беременна. Еще трое человек получили ранения. На данный момент нет никакой дополнительной информации о личностях погибших.

Стрельба произошла в поселке Квамакута, расположенном примерно в 19 милях к югу от города Дурбан на восточном побережье.

По словам полиции, люди собрались возле дома на вечеринку, когда подозреваемые ворвались внутрь и открыли огонь. Возле дома также сгорел автомобиль.

Местные правоохранительные органы заявили, что ведут розыск подозреваемых и пока никого не арестовали.

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Мотив стрельбы неизвестен, сообщила полиция, однако добавила, что некоторые люди в доме фигурировали в расследовании преступной деятельности.

"Хотя мотив стрельбы пока не подтвержден, нельзя исключать, что речь идет о столкновениях между враждующими криминальными группировками", — заявила полиция.

Это не первый случай из серии массовых стрельб в Южной Африке за последние годы; в частности, в июне несколько подозреваемых убили 12 человек в бедном районе Йоханнесбурга.

Напомним, что в Черногории прошла масштабная операция с привлечением военной авиации и спецподразделений, в ходе которой правоохранительные органы пытались задержать 30-летнего гражданина России Михаила Шабунина. Россиянин подозревается в совершении тройного убийства местных жителей.

Кроме того, инфлюенсера застрелили прямо во время трансляции на улице в Мексике, где он находился вместе с двумя друзьями. При этом за преступлением наблюдали тысячи людей в Интернете.