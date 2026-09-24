Кривава стрілянина на вечірці: нападники розстріляли одинадцять гостей біля будинку

Поліція розшукує трьох підозрюваних чоловіків, які, відкрили вогонь на домашній вечірці в Південній Африці, вбивши 11 людей, однією з жертв була вагітна жінка.

Нападники увірвалися на домашню вечірку, відкривши вогонь по гостях в одному з будинків у Південній Африці 23 вересня, пише Daily Star.

Одна з жертв була вагітною. Ще троє людей отримали поранення. Наразі немає жодної додаткової інформації про особи загиблих.

Стрілянина сталася у селищі Квамакута, що приблизно за 19 миль на південь від міста Дурбан на східному узбережжі.

За словами поліції, люди зібралися біля будинку на вечірку, коли підозрювані увірвалися та відкрили вогонь. Біля будинку також згорів автомобіль.

Місцеві правоохоронці заявили, що розшукують підозрюваних, і поки що нікого не заарештували.

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Мотив стрілянини невідомий, повідомила поліція, але додала, що деякі люди в будинку були фігурантами розслідування кримінальної діяльності.

"Хоча мотив стрілянини поки що не підтверджений, не можна виключати, що це сутички між кримінальними угрупованнями, які ворогують між собою", — заявила поліція.

Це не перший випадок із серії масових стрілянин у Південній Африці за останні роки, зокрема у червні кілька підозрюваних вбили 12 людей у ​​бідному районі Йоганнесбурга.

Нагадаємо, що у Чорногорії провели масштабну операцію із залученням військової авіації та спецзагонів, в ході якої правоохоронці намагалися спіймати 30-річного громадянина Росії Михайла Шабуніна. Росіянин підозрюється у скоєнні потрійного вбивства місцевих мешканців.

Також інфлюенсера застрелили прямо під час трансляції на вулиці у Мексиці, де він був разом із двома друзями. Крім того, за злочином спостерігали тисячі людей в Інтернеті.