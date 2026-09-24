"Возьмите еду с собой": туристка пожаловалась на кафе после посещения Аушвица и разозлила сеть

Британская туристка по имени Линн, которая решила посетить концентрационный лагерь Аушвиц в Польше, пожаловалась на высокие цены и назвала обслуживание слишком плохим.

Женщина выложила соответствующее видео в соцсети, но в комментариях её раскритиковали, напомнив, что она побывала в лагере смерти, а не в Диснейленде, пишет Bild.

На видео женщина сидит со своей дочерью в небольшом кафе в центре для посетителей бывшего концентрационного лагеря. Но Линн ничего не сказала ни о зверствах, зафиксированных на месте, ни о страданиях людей, ни о погибших. Она заявила, что напитки в кафе слишком дорогие.

Туристка из Великобритании пожаловалась на высокие цены в кафе возле лагеря Аушвиц Фото: Скриншот

"Клубничный смузи был слишком разбавлен": женщина раскритиковала кафе

В коротком видео она, явно расстроенная, объясняет, что они хотели выпить кофе, но в заведении не было кофе без кофеина, а было только коровье молоко. Поэтому Линн выпила клубничный смузи, который, по её словам, был "очень разбавленным", а её дочь — лимонад.

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"На вкус оно действительно похоже на средство для чистки туалетов. В любом случае, мы заплатили девять фунтов за эти два напитка. Только за две маленькие бутылочки: девять фунтов. Довольно дорого", — жалуется женщина.

Девять фунтов — это примерно 10,47 евро. Кроме того, она отмечает, что поездка на такси от железнодорожного вокзала оказалась действительно выгодной.

Кроме того, Линн дала совет посетителям Мемориала жертв Холокоста.

"Поэтому, если вы приедете в Освенцим, возьмите с собой что-нибудь поесть и попить", — сказала она.

Видео в TikTok вызвало возмущение в социальной сети

В соцсети её видео уже посмотрели 4,2 миллиона раз. Пользователи не сдерживают своего возмущения в комментариях.

"Это же не Диснейленд, идиотка!"

"Это действительно единственное, что она помнит об этом визите?"

В свою очередь пресс-секретарь музея Аушвиц-Биркенау заявила, что кафе находилось под управлением стороннего оператора, а цены были четко указаны.

"Для нас по-прежнему важнее всего, чтобы люди посещали мемориальный комплекс Аушвиц, чтобы узнать об истории немецкого концентрационного лагеря, познакомиться с судьбами его жертв и почтить их память", — сказала она.

Напомним, что этот шедевр абстракционизма, когда-то принадлежавший Йоханне Маргарете Штерн, немецкой коллекционерке произведений искусства, погибшей в Освенциме в 1944 году, будет продан за 45 миллионов долларов.

Кроме того, Шварценеггера раскритиковали после посещения музея в Освенциме. После отъезда знаменитости администрация музея опубликовала фотографию надписи, которую Шварценеггер оставил в книге отзывов. Актер оставил на странице легендарную фразу из боевика "Терминатор" — "I'll be back" ("Я вернусь").