"Візьміть їжу з собою": туристка поскаржилася на кафе після відвідин Аушвіца та розлютила мережу

Британська туристка на ім'я Лінн, яка вирішила відвідати концентраційний табір Аушвіц у Польщі, поскаржилася на високі ціни та назвала сервіс занадто поганим.

Відповідний ролик жінка виклала у соцмережі, але у коментарях її розкритикували, нагадавши, що вона відвідала табір смерті, а не Діснейленд, пише Bild.

На відео жінка сидить зі своєю дочкою в маленькому кафе в центрі для відвідувачів колишнього концентраційного табору. Але Лінн нічого не сказала про звірства, задокументовані на місці, ні про страждання людей, ні про загиблих. Вона заявила, що напої занадто дорогі у кафе.

Туристка з Британії поскаржилася на високі ціни у кафе біля табору Аушвіц Фото: Скриншот

"Полуничний смузі був дуже розбавлений": жінка розкритикувала кафе

У короткому відео вона, помітно засмучена, пояснює, що вони хотіли випити кави, але у закладі не було кави без кофеїну, а було лише коров'яче молоко. Тож Лінн випила полуничний смузі, який, за її словами, був "дуже розбавлений", а її донька — лимонад.

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"Він насправді на смак як засіб для чищення туалетів. У будь-якому разі, ми заплатили дев'ять фунтів за ці два напої. Тільки за дві маленькі пляшечки: дев'ять фунтів. Досить дорого", — скаржиться жінка.

Дев'ять фунтів — це приблизно 10,47 євро. Також вона додає, що таксі від залізничного вокзалу було справжньою вигідною покупкою.

Також Лінн дала пораду для відвідувачів Меморіалу жертв Голокосту.

"Тож, якщо ви приїдете до Освенцима, візьміть із собою щось поїсти та випити", — сказала вона.

Відео в TikTok викликало обурення у соцмережі

У соцмережі її відео вже переглянули 4,2 мільйона разів. Користувачі не стримують свого обурення у коментарях.

"Це ж не Діснейленд, ідіотко!"

"Це справді єдине, що вона пам’ятає з цього візиту?ʼ

Натомість речниця музею Аушвіц-Біркенау заявила, що кафе перебувало під управлінням зовнішнього оператора, а ціни були чітко вказані.

"Для нас найважливішим залишається те, щоб люди відвідували меморіальний комплекс Аушвіц, аби дізнатися про історію німецького концентраційного табору, аби познайомитися з долею його жертв та вшанувати їх пам’ять", — сказала вона.

Нагадаємо, що колись шедевр абстракціонізму належав Йоханні Маргареті Штерн, німецькій колекціонерці мистецтва, яка загинула в Освенцимі в 1944 році, продадуть за 45 мільйонів доларів.

Також Шварценеггера розкритикували після відвідин музею в Освенцимі. Після від'їзду знаменитості адміністрація закладу поділилася фотографією напису, який Шварценеггер залишив у гостьовій книзі. Актор залишив на сторінці легендарну фразу з бойовика "Термінатор" "I'll be back" ("Я повернуся").