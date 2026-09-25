Собрала тысячи подписчиков: 78-летняя бабушка, играющая в Fortnite, установила мировой рекорд

В Шотландии 78-летняя Кэт Боуи обожает играть в популярную среди подростков игру Fortnite. За её игрой следят 24 000 подписчиков на стриминговой платформе Twitch.

А сегодня британка даже установила мировой рекорд и попала в Книгу Гиннесса, пишет Bild.

В сети Кэт, известная под ником "grumpygran1948". У женщины большая армия поклонников, которые следят за её играми на Twitch. Как самая пожилая стримерша Fortnite в мире, она попала в Книгу рекордов Гиннеса и получила официальный сертификат за это достижение.

Кэт Боуи начала играть в Fortnite в 2017 году

Её история началась в 2017 году, когда бабушка Кэт наблюдала, как её внук играет в Fortnite. Культовая игра сразу же её увлекла. Вскоре после этого она создала собственную учетную запись и сама начала играть в компьютерные игры. Её особенно вдохновил комментарий внука: парень не мог представить, чтобы кто-то наблюдал за игрой его бабушки. Но он сильно ошибался.

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Её никнейм "grumpygran1948", что примерно переводится как "ворчливая бабушка 1948", придумал её внук. Но это — прежде всего шутка, как подчеркивает Кэт.

"Все знают, что я совсем не сварливая", — говорит она.

Благодаря своему чувству юмора и заразительному смеху она со временем завоевывала всё больше и больше поклонников.

78-летняя рекордсменка дала совет пожилым людям

"Спустя почти девять лет я по-прежнему играю, и мне это по-прежнему нравится", — говорит рекордсменка.

Возраст никогда не был для неё препятствием. Победа не всегда является для неё главным приоритетом. Соревнования и связь со своей командой гораздо важнее для неё.

Поэтому женщина дает совет другим пожилым людям.

"Никогда не позволяйте возрасту сдерживать вас. Если я смогла это сделать, то и вы сможете", — говорит она.

Напомним, что 13-летний Владимир Олейник из Сум вырастил на даче тыкву весом 210 кг 700 г. Это почти вдвое больше действующего рекорда Украины. Школьник уже подал заявку в Национальный реестр рекордов.

Кроме того, в Книгу рекордов Гиннеса вошёл новый "гигант". Титул самой высокой лошади в мире среди живых животных завоевал Гюго из английского графства Нортгемптоншир.