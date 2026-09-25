Зібрала тисячі підписників: 78-річна бабуся, яка грає у Fortnite, встановила світовий рекорд

У Шотландії 78-річна Кет Боуї обожнює грати у популярну серед підлітків гру Fortnite. За її грою слідкують 24 000 підписників на стрімінговій платформі Twitch.

А сьогодні британка навіть встановила світовий рекорд та потрапила до Книги Гіннеса, пише Bild.

У мережі Кет, відома під ніком "grumpygran1948". Жінка має велику базу шанувальників, які стежать за її іграми на Twitch. Як найстарша жінка-стрімерка Fortnite у світі, вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса та отримала офіційний сертифікат за це досягнення.

Кет Боуї почала грати у Fortnite у 2017 році

Її історія розпочалася у 2017 році, коли бабуся Кет спостерігала, як її онук грає у Fortnite. Культова гра одразу ж захопила її. Невдовзі після цього вона створила власний обліковий запис і сама почала грати в комп'ютерні ігри. Її особливо надихнув коментар онука: хлопець не міг уявити, щоб хтось спостерігав за грою його бабусі. Але він дуже помилявся.

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Її нікнейм "grumpygran1948", що приблизно перекладається як "сварлива бабуся 1948", запропонувала її онука. Але це — передусім жарт, як наголошує Кет.

"Усі знають, що я зовсім не сварлива", — каже вона.

Завдяки своєму гумору та заразливому сміху, вона з часом здобувала все більше й більше шанувальників.

78-річна рекордсменка дала пораду людям похилого віку

"Майже дев’ять років потому я все ще граю і мені це все ще подобається", – каже рекордсменка.

Вік ніколи не був її перешкодою. Перемога не завжди є головним пріоритетом для неї. Змагання та зв’язок зі своєю командою набагато важливіші для неї.

Тож жінка радить іншим людям похилого віку.

"Ніколи не дозволяйте віку стримувати вас. Якщо я змогла це зробити, то й ви зможете", — каже вона.

Нагадаємо, що 13-річний Володимир Олійник із Сум виростив на дачі гарбуз вагою 210 кг 700 г. Це майже вдвічі більше за чинний рекорд України. Школяр уже подав заявку до Національного реєстру рекордів.

Також Книга рекордів Гіннеса поповнилася новим "велетнем". Титул найвищого коня у світі серед живих тварин здобув Гюго з англійського графства Нортгемптоншир.