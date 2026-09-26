Показал мышцы в спортзале: 73-летний премьер Британии поразил своим стройным телом (фото)

Фото стройного бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра во время тренировок в спортзале поразило пользователей социальных сетей. 73-летний политик находится в отличной спортивной форме и имеет подтянутое тело.

Фотографией с бывшим лидером Лейбористской партии в Instagram поделился Султан Бахтияр Наджамудин, спикер Регионального представительного совета Индонезии, пишет Daily Star.

На фото 73-летний Тони Блэр разминает руки в чёрной майке после тренировки с индонезийским чиновником — этот снимок вызвал самые разные реакции в интернете.

Тони Блэр в спортзале Фото: Скриншот

Спикер Регионального представительного совета Индонезии в подписи к посту написал о том, насколько "необычным" было их занятие в спортзале.

"Сегодняшние тренировки были особенными, ведь у меня была возможность тренироваться с Тони Блэром, бывшим премьер-министром Англии. Оказывается, есть много интересного, чем можно поделиться. Самое главное — оставаться активным, здоровым и в хорошем настроении", — написал чиновник.

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В комментариях многие пользователи похвалили его фигуру.

"В свои 73 года он, честно говоря, в отличной форме"

"Почему я не могу отвести взгляд от этого бицепса?"

Не все так положительно отнеслись к политику. Некоторые люди отметили, что, по их мнению, позировать в таком виде — не лучший поступок для бывшего главы правительства.

Тони Блэр был премьер-министром Великобритании с 1997 по 2007 год.

Напомним, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может возглавить орган, который будет управлять сектором Газа после войны. Белый дом поддержал его кандидатуру.

Кроме того, Тони Блэр признавался, что ему не нравилась работа премьер-министра из-за тяжести ответственности и того, что он был совершенно не готов к ней.