Показав м'язи у спортзалі: 73-річний прем'єр Британії вразив своїм струнким тілом (фото)

Фото стрункого колишнього британського прем'єра Тоні Блера під час занять у спортзалі вразило користувачів соцмереж. 73-річний політик знаходиться у чудовій спортивній формі та має підтягнуте тіло.

Фотографією з колишнійм лідером Лейбористської партії в Instagram поділився Султан Бахтіяр Наджамудін, спікер Регіональної представнитської ради Індонезії, пише Daily Star.

На фото 73-річний Тоні Блер розминає руки в чорній майці після тренування з індонезійським чиновником — цей знімок викликав різноманітні реакції в інтернеті.

Тоні Блер у спортзалі Фото: Скриншот

Спікер Регіональної представницької ради Індонезії, супроводжуючи допис, написав про те, наскільки "особливим" було їхнє заняття в спортзалі.

"Сьогоднішні тренування були особливими, адже я мав змогу тренуватися з паном Тоні Блером, колишнім прем’єр-міністром Англії. Виявляється, що є багато цікавих речей, якими можна поділитися. Найголовніше — залишатися активним, здоровим та в настрої", — написав чиновник.

Видео дня

У коментарях багато користувачів похвалили його статуру.

"У свої 73 роки він у чудовій формі, якщо чесно"

"Чому я не можу відвести погляд від цього біцепса?"

Не всі так позитивно поставилися до політика. Деякі люди зазначили, що, на їхню думку, позування в такому вигляді може бути не найкращим вчинком для колишнього глави уряду.

Тоні Блер був прем'єр-міністром Британії з 1997 по 2007 рік.

Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер може очолити орган, який керуватиме Сектором Гази після війни. Білий дім підтримав його кандидатуру.

Також Тоні Блер зізнавався, що йому не подобалася робота прем'єр-міністра через тягар відповідальності та те, що він був абсолютно до неї не готовий.