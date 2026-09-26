Показав м'язи у спортзалі: 73-річний прем'єр Британії вразив своїм струнким тілом (фото)
Фото стрункого колишнього британського прем'єра Тоні Блера під час занять у спортзалі вразило користувачів соцмереж. 73-річний політик знаходиться у чудовій спортивній формі та має підтягнуте тіло.
Фотографією з колишнійм лідером Лейбористської партії в Instagram поділився Султан Бахтіяр Наджамудін, спікер Регіональної представнитської ради Індонезії, пише Daily Star.
На фото 73-річний Тоні Блер розминає руки в чорній майці після тренування з індонезійським чиновником — цей знімок викликав різноманітні реакції в інтернеті.
Спікер Регіональної представницької ради Індонезії, супроводжуючи допис, написав про те, наскільки "особливим" було їхнє заняття в спортзалі.
"Сьогоднішні тренування були особливими, адже я мав змогу тренуватися з паном Тоні Блером, колишнім прем’єр-міністром Англії. Виявляється, що є багато цікавих речей, якими можна поділитися. Найголовніше — залишатися активним, здоровим та в настрої", — написав чиновник.
У коментарях багато користувачів похвалили його статуру.
- "У свої 73 роки він у чудовій формі, якщо чесно"
- "Чому я не можу відвести погляд від цього біцепса?"
Не всі так позитивно поставилися до політика. Деякі люди зазначили, що, на їхню думку, позування в такому вигляді може бути не найкращим вчинком для колишнього глави уряду.
Тоні Блер був прем'єр-міністром Британії з 1997 по 2007 рік.
Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер може очолити орган, який керуватиме Сектором Гази після війни. Білий дім підтримав його кандидатуру.
Також Тоні Блер зізнавався, що йому не подобалася робота прем'єр-міністра через тягар відповідальності та те, що він був абсолютно до неї не готовий.