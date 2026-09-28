Требуют выкуп: обезьяны придумали свою необычную систему "торговли" (курьезное видео)

В Индии местные обезьяны создали свою необычную систему торговли. Сначала они нагло забирают у людей вещи, а затем возвращают их в обмен на фрукты или другие свои любимые лакомства.

Существует мнение, что приматы могут оценивать ценность украденных вещей, а затем требовать более высокое вознаграждение за более дорогие предметы. Таким образом, они фактически скопировали поведение людей, использовав это в своих интересах. Соответствующее видео распространяется в социальной сети Х.

Обезьяны в Индии

На соответствующем видео видно, как одна из обезьян на улице в Индии с невероятной быстротой отобрала у женщины очки, толкнув её. А затем, сидя высоко на заборе, обменяла их на несколько фруктов.

Как пишут очевидцы в соцсетях, в такой "бизнес" могут быть вовлечены целые группы обезьян, которые держатся на определенных территориях и взаимодействуют с людьми, ожидая еды в обмен на отобранные вещи.

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Курьезные случаи с обезьянами

Напомним, что мужчина получил ряд глубоких порезов на руках, пытаясь отбиться от банды обезьян, терроризирующей город. За последний год животные уже 900 раз нападали на людей. Инцидент произошёл в японском городе Югавара возле местного паба. Эта банда заставляет жителей "зелёного города" бояться выходить из дома. Также местные жители уже называют банду обезьян "Отрядом Т1".

Последней жертвой обезьян стал 40-летний мужчина, который попал в засаду возле своего местного заведения около 7 утра. Обезьяны несколько раз укусили его за руки, прежде чем ему удалось сбежать.

Кроме того, стая голодных обезьян напала на мужчину с ребенком, который прогуливался по территории зоопарка Шушань на Тайване. Приматы перевернули коляску, пытаясь найти в ней хоть что-нибудь съедобное.