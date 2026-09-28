Вимагають викуп: мавпи придумали свою незвичну систему "торгівлі" (курйозне відео)

В Індії місцеві мавпи створили свої незвичайну систему торгівлі. Вони спочатку нахабно забирають у людей речі, а потім повертають їх в обмін на фрукти або інші свої улюблені смаколики.

Існує твердження, що примати можуть оцінувати цінність вкрадених речей, а потім вимагати вищу нагороду за дорожчі предмети. Відтак, вони фактично скопіювали поведінку людей, використавши це на свою користь. Відповідні відео поширюється у соцмережі Х.

Мивпи в Індії

На відповідному відео видно, як одна із мавп на вулиці в Індії надзвичайно швидко відібрала у жінки окуляри, штовхнувши її. А потім сидячи високо на паркані обміняла їх на кілька фруктів.

Як пишуть очевидці у соцмережі, до такого "бізнесу" можуть бути залучені цілі групи мавп, які тримаються на певних територіях і взаємодіють із людьми, очікуючи на їжі в обмін на відібрані речі.

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Курйозні інциденти з мавпами

Нагадаємо, що чоловік отримав серію глибоких порізів на руках, намагаючись відбитися від банди мавп, яка тероризує місто. Тварини вже 900 разів за минулий рік нападали на людей. Інцидент трапився у японському місті Югавара біля місцевого пабу. Ця банда змушує мешканців зеленого міста боятися виходити з дому. Також місцеві жителі вже називають банду мавп Загоном Т1.

Остання жертва мавп, 40-річний чоловік, який потрапив у засідку, біля свого місцевого закладу близько 7-ї ранку. Мавпи кілька разів вкусили його за руки, перш ніж йому вдалося втекти.

Також зграя голодних мавп атакувала чоловіка з дитиною, який прогулювався територією зоопарку Шушань, що на Тайвані. Примати вкрали та перекинули коляску, намагаючись знайти там хоч щось їстівне.