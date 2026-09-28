Открыли ангар и улетели: вертолет стоимостью 600 тысяч евро похитили у известного олимпийского чемпиона

Трехкратный олимпийский чемпион Томас Моргенштерн ищет свой вертолёт. Неизвестные злоумышленники проникли в ангар чемпиона по прыжкам с трамплина в Австрии и похитили его вертолёт стоимостью 600 000 евро.

Вскоре после этого вертолёт заметили над Хорватией. Полиция разыскивает похитителей, пишет издание Bild.

Сообщается, что вертолёт Robinson R44 пропал в ночь на понедельник.

"Управление уголовной полиции ведет расследование в сотрудничестве с Austro Control и Вооруженными силами Австрии", — сообщила полиция

Персонал аэродрома обратился к общественности через социальные сети с просьбой следить за вертолетом. В последний раз вертолет находился в воздушном пространстве Хорватии в 4:20 утра 28 сентября.

Фото: Скриншот

И ангар в регионе Лунгау в Австрии, и похищенный вертолёт принадлежат легенде прыжков с трамплина Томасу Моргенштерну. Австриец использовал его для своей компании, предлагая, помимо прочего, обзорные, транспортные и фотополеты.

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Моргенштерн был одной из величайших звезд в прыжках с трамплина. Австриец завоевал три золотые олимпийские медали, несколько титулов чемпиона мира и дважды стал победителем общего зачета Кубка мира. В 2011 году он также одержал победу на Турнире четырёх трамплинов. После завершения спортивной карьеры он стал предпринимателем.

Напомним, что в городе Гемер в Германии неизвестные похитили бронзовый памятник русскому поэту Александру Пушкину, оставив на месте лишь остатки крепления.

Кроме того, в Великобритании двое сослуживцев — сапер и рядовой — напились за пределами военной базы, а затем вернулись, угнали бронетранспортер "Bulldog" и поехали кататься, тараня автомобили и заборы.