Відчинили ангар і полетіли: гелікоптер за €600 тисяч викрали у відомого олімпійського чемпіона
Триразовий олімпійський чемпіон Томас Моргенштерн шукає свій літальний апарат. Невідомі зловмисники проникли до ангара чемпіона із стрибків з трампліна в Австрії та викрали його гелікоптер вартістю 600 000 євро.
Невдовзі після цього вертоліт помітили над Хорватією. Поліція розшукує викрадачів, пише видання Bild.
Повідомляється, що гелікоптер Robinson R44 зник у ніч на понеділок.
"Державне управління кримінальної поліції проводить розслідування у співпраці з Austro Control та Збройними силами Австрії", – повідомила поліція
Екіпаж аеродрому звернувся до громадськості через соціальні мережі, просячи стежити за гелікоптером. Востаннє гелікоптер знаходився в повітряному просторі Хорватії о 4:20 ранку 28 вересня.
Як ангар у регіоні Лунгау в Австрії, так і викрадений гвинтокрил належать легенді стрибків з трампліна Томасу Моргенштерну. Австрієць використовував його для своєї компанії, пропонуючи, серед інших послуг, оглядові, транспортні та фотопольоти.
Моргенштерн був однією з найбільших зірок у стрибках з трампліна. Австрієць виграв три золоті олімпійські медалі, кілька титулів чемпіона світу та двічі загальний залік Кубка світу. У 2011 році він також тріумфував на Турнірі чотирьох трамплінів. Після завершення спортивної кар'єри він став підприємцем.
Нагадаємо, що у місті Гемер в Німеччині невідомі викрали бронзовий пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, залишивши на місці лише залишки кріплення.
Також у Великій Британії двоє товаришів — сапер і рядовий — напилися за межами військової бази, а потім повернулися, викрали бронетранспортер "Bulldog" і поїхали кататися, таранячи автомобілі та паркани.