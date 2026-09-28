Відчинили ангар і полетіли: гелікоптер за €600 тисяч викрали у відомого олімпійського чемпіона

Триразовий олімпійський чемпіон Томас Моргенштерн шукає свій літальний апарат. Невідомі зловмисники проникли до ангара чемпіона із стрибків з трампліна в Австрії та викрали його гелікоптер вартістю 600 000 євро.

Невдовзі після цього вертоліт помітили над Хорватією. Поліція розшукує викрадачів, пише видання Bild.

Повідомляється, що гелікоптер Robinson R44 зник у ніч на понеділок.

"Державне управління кримінальної поліції проводить розслідування у співпраці з Austro Control та Збройними силами Австрії", – повідомила поліція

Екіпаж аеродрому звернувся до громадськості через соціальні мережі, просячи стежити за гелікоптером. Востаннє гелікоптер знаходився в повітряному просторі Хорватії о 4:20 ранку 28 вересня.

Фото: Скриншот

Як ангар у регіоні Лунгау в Австрії, так і викрадений гвинтокрил належать легенді стрибків з трампліна Томасу Моргенштерну. Австрієць використовував його для своєї компанії, пропонуючи, серед інших послуг, оглядові, транспортні та фотопольоти.

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Моргенштерн був однією з найбільших зірок у стрибках з трампліна. Австрієць виграв три золоті олімпійські медалі, кілька титулів чемпіона світу та двічі загальний залік Кубка світу. У 2011 році він також тріумфував на Турнірі чотирьох трамплінів. Після завершення спортивної кар'єри він став підприємцем.

Нагадаємо, що у місті Гемер в Німеччині невідомі викрали бронзовий пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, залишивши на місці лише залишки кріплення.

Також у Великій Британії двоє товаришів — сапер і рядовий — напилися за межами військової бази, а потім повернулися, викрали бронетранспортер "Bulldog" і поїхали кататися, таранячи автомобілі та паркани.