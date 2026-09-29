В Эстонии мужчина организовал похищение своего кота: вознаграждение было необычным

В Эстонии произошел необычный случай. Мужчина решил похитить собственного кота, поскольку его временный опекун отказался вернуть ему животное. Для этого он привлек незнакомого мужчину и пообещал ему в качестве вознаграждения бутылку водки.

В Таллинне произошел курьезный случай, сообщает портал News Err.

Как сообщается, у местного жителя сбежал из дома его кот. Спустя некоторое время пушистика нашли и передали на попечение волонтерам некоммерческой организации Catshelp, которые начали искать его владельца; чтобы кот не скучал, его отдали на временное содержание.

Тогда хозяин узнал своего кота, но вернуть его не удалось, так как временный опекун уже привязался к животному. А чтобы не возвращать кота, он заявил о его якобы пропаже. Для этого даже опубликовал в соцсетях объявление о поиске четвероногого.

Вместо этого настоящий хозяин решил похитить своего кота. Но перед этим он позвонил в экстренные службы, подробно рассказал о своем плане и поинтересовался, какая за это грозит ответственность.

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Затем он подошёл к дому временного опекуна, открыл окно, оставленное для проветривания, а потом уговорил незнакомого прохожего залезть за котом и забрал его. За это он пообещал ему бутылку водки.

После похищения кота временный опекун и владелец квартиры подал в суд. Тогда владельца кота обязали выплатить штраф в размере 152 евро за ремонт окна и ещё 475 евро в государственный бюджет. Но его кот остался с ним.

Напомним, что в Одессе кот, прогуливаясь по столам на кухне, случайно нажал кнопку на индукционной плите, в результате чего на ней загорелись лежавшие там вещи.

Также в Великобритании, в городе Бутл , произошел пожар, причиной которого стала кошка. Она опрокинула свечу, которую ее хозяйка зажгла, чтобы создать уютную атмосферу. Несмотря на то, что огонь удалось потушить, дом получил значительные повреждения.