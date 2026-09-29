В Естонії чоловік організував викрадення свого кота: винагорода була незвичайною

В Естонії трапився надзвичайний випадок. Чоловік вирішив викрасти власного кота, бо його тимчасовий опікун відмовився йому повернути тварину. Для чого він залучив незнайомого чоловіка та пообіцяв йому у вигляді винагороди пляшку горілки.

Курйозний випадок трапився у Талінні, повідомляє портал News Err.

Як повідомляється, у місцевого жителя втік з дому його кіт. Через якийсь час пухнастого знайшли та передали на утримання до волонтерів некомерційної організації Catshelp, які почали шукати його власника, щоб кіт не сумував, його віддали на тимчасове утримання.

Тоді господар впізнав свого кота, але повернути його не вдалося, бо тимчасовий опікун вже прив'язався до тварини. А щоб не повертати кота заявив про нібито його зникнення. Для цього навіть опублікував у соцмережах оголошення про пошук чотирилапого.

Натомість справжній господар вирішив викрасти свого кота. Але перед тим він зателефонував в екстрені служби, детально розповів про свій план та поцікавився, яка за це буде відповідальність.

Видео дня

Потім він прийшов до будинку тимчасового опікуна, відкрив вікно, залишене для провітрювання, а тоді переконав незнайомого перехожого залізти за котом і забрав його. За це він пообіцяв йому пляшку горілки.

Після викрадення кота тимчасовий опікун та власник квартири подав до суду. Тоді власника кота зобов’язали сплатити штраф у розмірі 152 євро за ремонт вікна та ще 475 євро до бюджету держави. Але його кіт залишився з ним.

Нагадаємо, що в Одесі кіт, гуляючи по столах на кухні, випадково натиснув кнопку на індукційній плиті, внаслідок чого на ній загорілися речі, що там лежали.

Також у Великій Британії, у місті Бутл , сталася пожежа, причиною якої стала кішка. Вона перекинула свічку, що її господиня запалила, щоб створити затишну атмосферу. Незважаючи на те, що вогонь вдалося загасити, будинок зазнав значних пошкоджень.