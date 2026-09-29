Установила рекорд: 11-летняя девочка стала самой молодой гроссмейстершей в мире

11-летняя девочка из Лондона вошла в историю шахмат. Бодхана Сиванандан стала самой юной гроссмейстершей всех времен в мире. Всемирная шахматная федерация подтвердила её рекорд.

Школьница, представлявшая Англию на 46-й шахматной олимпиаде в Самарканде, завоевала свой новый титул, пишет издание Bild.

11-летняя девочка сыграла все одиннадцать раундов на первой доске. Она завершила турнир с впечатляющими 8 очками, в итоге завоевав титул гроссмейстера среди женщин.

"Я рада этому. Но я хочу продолжать и создавать историю, а не просто останавливаться на достигнутом", — рассказала девушка.

Отец девушки рассказал, что не имеет ни малейшего представления, откуда у его дочери такой талант. Ни он, ни его жена не играли хорошо в шахматы, ведь они — инженеры. Семья родом из Индии.

По его словам, дочь открыла для себя эту игру в 2020 году, когда ей было пять лет. У друга семьи была шахматная доска. Во время карантина из-за COVID-19 Бодхана самостоятельно научилась играть в шахматы, сначала пользуясь видео на YouTube и онлайн-играми. В июле 2021 года она приняла участие в своём первом турнире.

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Всего за несколько лет она стала известной, выиграв множество юношеских турниров. В 2024 году шахматный вундеркинд стала самой молодой шахматисткой, когда-либо номинированной в сборную Англии, и впервые представляла Англию на шахматной Олимпиаде.

В 2025 году она вновь вошла в историю: стала самой молодой шахматисткой, когда-либо получившей титул международного мастера среди женщин. А в 10 лет победила известного гроссмейстера 61-летнего Питера Уэллса. Многие эксперты уже называют её будущей шахматисткой мирового класса — и одним из самых выдающихся шахматных талантов.

Напомним, что в Шотландии 78-летняя Кэт Боуи обожает играть в популярную среди подростков игру Fortnite. За её игрой следят 24 000 подписчиков на стриминговой платформе Twitch.

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