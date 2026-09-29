Встановила рекорд: 11-річна дівчинка стала наймолодшою ​​гросмейстеркою у світі

11-річна дівчинка з Лондона увійшла в історію шахів. Бодхана Сіванандан стала наймолодшою гросмейстеркою усіх часів у світі. Всесвітня шахова федерація підтвердила її рекорд.

Школярка, яка представляла Англію на 46-й шаховій Олімпіаді в Самарканді, виграла свій новий титул, пише видання Bild.

11-річна дівчина зіграла всі одинадцять раундів на першій дошці. Вона завершила турнір із сильними 8 очками, зрештою вигравши титул гросмейстера серед жінок.

"Я рада цьому. Але я хочу продовжувати та творити історію, а не просто зупинятися на досягнутому", — розповіла дівчина.

Батько дівчини розповів, що не має уявлення, звідки в його доньки такий талант. Ні він, ні його дружина не грали добре в шахи, адже вони — інженери. Родина родом з Індії.

За його словами, донька відкрила для себе цю гру у 2020 році, коли їй було п'ять років. У друга сім'ї була шахівниця. Під час карантину через COVID-19 Бодхана самостійно навчилася грати в шахи, спочатку використовуючи відео на YouTube та онлайн-ігри. У липні 2021 року вона взяла участь у своєму першому турнірі.

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Всього за кілька років вона стала відомою, вигравши численні юнацькі турніри. У 2024 році шахова вундеркіндка стала наймолодшою ​​гравчинею, яку коли-небудь номінували до збірної Англії, та вперше представляла Англію на шаховій Олімпіаді.

У 2025 році вона знову увійшла в історію: стала наймолодшою ​​гравчинею, яка коли-небудь отримала титул міжнародного майстра серед жінок. А у 10 років перемогла відомого гросмейстера 61-річного Пітера Веллса. Багато експертів вже називають її майбутньою гравчинею світового класу – та одним із найвидатніших шахових талантів.

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