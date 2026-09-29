Днем сортирует мусор, вечером выходит на подиум: 20-летняя сборщица мусора стала звездой моды

20-летняя Лен Миньхуэй из Китая — новая звезда в мире моды. Её жизнь кардинально изменилась после появления роликов в соцсети. Но девушка по-прежнему работает в сфере управления отходами, одновременно выступая на подиуме в Милане.

Гламурная сборщица мусора отказывается прекратить работу с мусорными баками, пишет Daily Star

20-летняя китаянка стала моделью после того, как видео стало вирусным

20-летняя Лен Минхуэй стала известна после того, как видео с её работой на заводе по переработке отходов стало вирусным в китайских социальных сетях, а пользователи отметили её внешность и фигуру.

Тогда ей предложило сотрудничество китайское агентство, и уже через несколько месяцев она выступала на главных подиумах как в Китае, так и за рубежом.

Но, несмотря на внешность, жизнь девушки была сложной. В интервью она рассказала, что её родители развелись, когда она была маленькой, и пока она росла, в семье было мало денег. Поэтому девушка была вынуждена бросить школу и работать официанткой.

Видео дня

Лен Минхуэй стала звездой подиума Фото: Скриншот

По её словам, в этот период она познакомилась со своим нынешним партнёром и начала работать в компании его родителей, занимающейся управлением отходами в Тайчжоу.

Но видео, на котором она сортирует разный мусор, было опубликовано в китайской социальной сети Douyin. Тогда её заметила модель и агент Лу Сяньжэнь, которая сделала её известной на китайской сцене высокой моды.

Девушка отказывается уходить с обычной работы

Но девушка пока отказывается уходить с работы, объясняя это тем, что ей нравится работать с семьей своего парня, и подчеркивает, что "нет ничего постыдного в любой честной работе".

Она также отмечает, что ценит финансовую стабильность, которую ей обеспечивает работа в сфере вывоза мусора. В телеинтервью китайским СМИ она объяснила свою позицию.

"Сбор мусора — это способ нормально поесть, а работа моделью — это мечта. Эти два пути не противоречат друг другу", — сказала девушка.

Кроме того, девушка признается, что надеется добиться больших успехов и в мире моды и активно работает над тем, чтобы улучшить свои навыки на подиуме.

Напомним, что британская модель OnlyFans Бонни Блю продала право выбрать имя для своего новорожденного сына за 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Победителем стала платформа BetBolt, специализирующаяся в сфере криптоказино.

Кроме того, в багажнике автомобиля на трассе А8 во Франции обнаружили расчлененное тело бразильянки. Девушка прожила в Ницце три года и работала там моделью.