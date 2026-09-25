25-летнюю модель нашли расчлененной в багажнике: что с ней произошло (фото)

В багажнике автомобиля на трассе А8 во Франции обнаружили расчлененное тело бразильянки. Девушка прожила в Ницце три года и работала там моделью.

На придорожной площадке трассы А8 таможенники в ходе выборочной проверки остановили автомобиль и обнаружили ужасающую находку: в багажнике, под полиэтиленовыми пленками и одеждой, лежало расчлененное тело 25-летней бразильской модели Ларисы С., упакованное в мешки. За рулем машины сидел её бывший парень, 29-летний алжирец, которого сразу задержали по подозрению в убийстве, сообщает Nice Matin.

Девушка прожила в Ницце три года и работала там моделью. Незадолго до трагедии одна из знакомых Ларисы сообщила о её исчезновении — в воздухе уже витала тревога.

Развязка наступила 21 сентября: таможенники остановили автомобиль в регионе Вар, недалеко от города Бриньоль, примерно в 130 километрах от Ниццы.

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"Где моя дочь? Что с ней случилось?"

Пока мать девушки в Бразилии ранним утром 21 сентября в отчаянии писала бывшему партнеру дочери: "Где моя дочь? Что с ней случилось?" — Ларисы уже не было в живых.

Тело девушки нашли в багажнике машины Фото: Instagram

Судебно-медицинские эксперты впоследствии опознали тело погибшей. По информации французских и бразильских СМИ, тело было жестоко изуродовано — от этих подробностей буквально волосы встают дыбом.

Подозреваемый уже "засветился" в полиции

Мужчину, подозреваемого в убийстве 25-летней модели, взяли под стражу. Эту информацию в среду вечером подтвердил прокурор Ниццы Дамьен Мартинелли в комментарии для Nice Matin. Выяснилось, что задержанный не новичок для правоохранительных органов — ранее он фигурировал в делах, связанных с торговлей наркотиками.

Следователи сейчас пытаются установить точную причину смерти и восстановить хронологию трагедии по горячим следам.

Квартиру на улице Ленваль, где проживала модель, уже обыскали, а дверь опечатали — расследование убийства продолжается, и полиция не намерена упускать ни одной детали.

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