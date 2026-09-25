25-річну модель знайшли розчленованою в багажнику: що з нею сталося (фото)

У багажнику авто на трасі А8 у Франції знайшли розчленоване тіло бразилійки. Дівчина прожила в Ніцці три роки і працювала там моделлю.

На придорожньому майданчику траси А8 митники під час випадкової перевірки зупинили автомобіль і натрапили на страшну знахідку: у багажнику, під поліетиленовими плівками та одягом, лежало розчленоване тіло 25-річної бразильської моделі Лариса С., запаковане у мішки. За кермом машини сидів її колишній хлопець, 29-річний алжирець, якого одразу затримали за підозрою у вбивстві, повідомляє Nice Matin.

Дівчина прожила в Ніцці три роки і працювала там моделлю. Незадовго до трагедії одна зі знайомих Лариси заявила про її зникнення — тривога вже витала в повітрі.

Розв'язка настала 21 вересня: митники зупинили авто в регіоні Вар, поблизу міста Бріньоль, приблизно за 130 кілометрів від Ніцци.

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"Де моя донька? Що з нею сталося?"

Поки мати дівчини в Бразилії рано-вранці 21 вересня у відчаї писала колишньому партнеру доньки: "Де моя донька? Що з нею сталося?" — Ларісси вже не було серед живих.

Тіло дівчини знайшли в багажнику машини Фото: Instagram

Судмедексперти згодом ідентифікували тіло загиблої. За інформацією французьких та бразильських ЗМІ, тіло було жорстоко понівечене — у прямому сенсі волосся дибки стає від подробиць.

Підозрюваний уже "засвітився" в поліції

Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 25-річної моделі, взяли під варту. Цю інформацію в середу ввечері підтвердив прокурор Ніцци Дам'єн Мартінеллі в коментарі для Nice Matin. З'ясувалося, що затриманий не новачок для правоохоронців — раніше він фігурував у справах, пов'язаних із торгівлею наркотиками.

Слідчі тепер намагаються встановити точну причину смерті та відтворити хронологію трагедії по гарячих слідах.

Квартиру на вулиці Ленваль, де мешкала модель, вже обшукали, а двері опечатали — розслідування вбивства триває, і поліція не має наміру залишити жодної деталі поза увагою.

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