Переламало навпіл: 30-річна блогерка загинула під час медового місяця в Італії (фото)

Німкеня Лаура Вікторія Гертіг померла від травм, отриманих під час зіткнення з мотоциклом на гірському перевалі в Італії. Трагедія сталася лише за кілька днів після її весілля, коли молода пара вирушила у весільну подорож до Доломітових Альп.

Лаура була відомою контент-мейкеркою – за її сторінкою в Instagram стежили понад 51 тисяча користувачів, яким вона показувала свої походи, велопрогулянки та пригоди в Альпах. Разом із чоловіком Тільманом вона обрала для медового місяця гори на півночі Італії.

Обставини трагедії

23 червня під час спуску звивистою дорогою перевалу Пассо-Селла велосипедистка зіткнулася лоб у лоб з мотоциклом, який рухався в протилежному напрямку – вгору. За кермом мотоцикла був колишній італійський гірськолижник Петер Рунгальдьєр.

Лаура Вікторія Гертіг Фото: Instagram

Удар виявився настільки сильним, що велосипед Лаури, за наявними даними, переламало навпіл, а обох учасників аварії відкинуло на кілька метрів по дорозі.

Відео дня

Порятунок і смерть у лікарні

На місце події негайно направили рятувальні бригади, зокрема два гелікоптери. Лауру в критичному стані доправили до лікарні в Больцано, а згодом перевели до спеціалізованої клініки в Баварії, ближче до рідних.

Лаура Вікторія Гертіг з чоловіком Фото: Instagram

Попри зусилля лікарів, жінка майже три тижні провела у відділенні інтенсивної терапії й померла в неділю від отриманих травм. Рунгальдьєр вижив, однак дістав численні переломи та травми живота. Обставини зіткнення наразі з'ясовують слідчі.

Блогерка зі своїм коханим Фото: Instagram

За кілька тижнів до аварії Лаура опублікувала в Instagram зворушливе відео зі своєї весільної церемонії в Доломітах – кадри показували, як пара обмінюється клятвами на тлі гір в оточенні рідних і близьких. Публікацію вона підписала словами: "Споріднена душа на все життя".

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