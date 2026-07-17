Сломало пополам: 30-летняя блогерша погибла во время медового месяца в Италии (фото)

Немецкая гражданка Лаура Виктория Гертиг скончалась от травм, полученных в результате столкновения с мотоциклом на горном перевале в Италии. Трагедия произошла всего через несколько дней после её свадьбы, когда молодая пара отправилась в свадебное путешествие в Доломитовые Альпы.

Лаура была известной контент-мейкершей — на её страницу в Instagram подписано более 51 тысячи пользователей, которым она показывала свои походы, велопрогулки и приключения в Альпах. Вместе со своим мужем Тильманом она выбрала для медового месяца горы на севере Италии.

Обстоятельства трагедии

23 июня во время спуска по извилистой дороге перевала Пассо-Селла велосипедистка столкнулась лоб в лоб с мотоциклом, который двигался в противоположном направлении — в гору. За рулем мотоцикла находился бывший итальянский горнолыжник Петер Рунгальдьер.

Лаура Виктория Гертиг Фото: Instagram

Удар оказался настолько сильным, что велосипед Лауры, по имеющимся данным, сломало пополам, а обоих участников аварии отбросило на несколько метров по дороге.

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Спасение и смерть в больнице

На место происшествия немедленно направили спасательные бригады, в том числе два вертолета. Лауру в критическом состоянии доставили в больницу в Больцано, а затем перевели в специализированную клинику в Баварии, поближе к родным.

Лаура Виктория Гертиг с мужем Фото: Instagram

Несмотря на усилия врачей, женщина провела почти три недели в отделении интенсивной терапии и скончалась в воскресенье от полученных травм. Рунгальдьер выжил, однако получил многочисленные переломы и травмы живота. Обстоятельства столкновения в настоящее время выясняют следователи.

Блогерша со своим возлюбленным Фото: Instagram

За несколько недель до аварии Лаура опубликовала в Instagram трогательное видео со своей свадебной церемонии в Доломитах — на кадрах было видно, как пара обменивается клятвами на фоне гор в окружении родных и близких. Публикацию она подписала словами: "Родственная душа на всю жизнь".

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