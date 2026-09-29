Вдень сортує, ввечері виходить на подіум: 20-річна збиральниця сміття стала зіркою моди

20-річна Лен Мінхуей з Китаю — нова зірка у світі моди. Її життя круто змінилося після роликів у соцмережі. Але дівчина все ще працює в сфері управління відходами, одночасно виступаючи на подіумі у Мілані.

Гламурна збиральниця сміття відмовляється припиняти роботу зі сміттєвими баками, пише Daily Star

20-річна китаянка стала моделлю після вірусного відео

20-річна Лен Мінхуей стала відомою після того, як відео з її роботою на заводі з перероблення відходів стало вірусним у китайських соціальних мережах, а користувачі відзначили її зовнішність та фігуру.

Тоді їй запропонувало співпрацю китайське агентство, і вже за кілька місяців вона виступала на головних подіумах як у Китаї, так і за кордоном.

Але, попри зовнішність, життя дівчини було складним. В інтерв'ю вона розповіла, що її батьки розлучилися, коли вона була маленькою, і поки вона росла, в родини було обмаль грошей. Тож дівчина була змушена кинути школу та працювати офіціанткою.

Видео дня

Лен Мінхуей стала зіркою подіума Фото: Скриншот

За її словами, у цей період вона познайомилася зі своїм нинішнім партнером і почала працювати в компанії його батьків з управління відходами в Тайчжоу.

Але відео з нею під час сортування різного сміття було опубліковано на китайській соціальній мережі Douyin. Тоді її помітила модель та агент Лу Сяньрен, яка зробила її відомою на китайській сцені високої моди.

Дівчина відмовляється залишати звичайну роботу

Але дівчина поки що відмовляється залишати свою роботу, пояснюючи це тим, що їй подобається працювати з родиною свого хлопця, і наголошує, що "немає сорому в будь-якій чесній роботі".

Вона також каже, що цінує фінансову безпеку, яку їй забезпечує робота у сфері вивезення сміття. У телевізійному інтерв'ю китайським ЗМІ вона пояснила свою позицію.

"Збір сміття — це спосіб повноцінно поїсти, а робота моделлю — це мрія. Ці два шляхи не суперечать один одному", — сказала дівчина.

Також дівчина зізнається, що сподівається досягти великих успіхів і у світі моди та активно працює над тим, як покращити свої навички на подіумі.

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