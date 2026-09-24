Модель OnlyFans продала ім'я сина за 1,2 млн: як його назвуть

Британська модель OnlyFans Бонні Блю продала право обрати ім'я її новонародженому синові за 1,2 мільйона фунтів стерлінгів. Переможцем стала платформа BetBolt, яка спеціалізується у сфері криптоказино.

Результати торгів оприлюднили на сайті Бонні Блю. Про це вона сама повідомила в Instagram (bonnieblue).

Як модель OnlyFans продала ім'я сина

Бонні Блю на своєму сайті опублікувала аукціон, в якому можна було обрати ім’я для її новонародженого сина. Переможна ставка – 1,2 мільйона фунтів стерлінгів. У підсумку право назвати дитину отримала компанія BetBolt.

За правилами аукціону, мінімальна ставка становила 10 тисяч доларів. Кожен учасник міг запропонувати лише одне ім’я, а те, за яке дали найвищу ставку, зірка має назвати свого сина.

"Мій аукціон завершився. За 1,2 мільйона мого малюка тепер звати BetBolt", – заявила Бонні Блю після завершення аукціону.

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До того ж модель посміялась, що тепер це ім’я вона має вигукувати на дитячому майданчику.

Цікаво, що Бонні мала відвідати адміністративну службу, щоб офіційно зареєструвати ім'я сина. Однак наразі відповідних документів немає. Крім цього, відсутня інформація про переказ 1,2 мільйона фунтів стерлінгів.

До речі, в аукціоні також пропонували ім'я Grok – за 1,1 мільйона доларів, Clavicular — 1 мільйон, PUMP THETRENCHERYA – 801 тисячу доларів.

Аукціон Бонні Блю Фото: Скріншот

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