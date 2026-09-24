Модель OnlyFans продала имя сына за 1,2 млн: как его назовут

Британская модель OnlyFans Бонни Блю продала право выбрать имя для своего новорожденного сына за 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Победителем стала платформа BetBolt, специализирующаяся на криптоказино.

Результаты торгов были опубликованы на сайте Бонни Блю. Об этом она сама сообщила в Instagram (bonnieblue).

Как модель OnlyFans продала имя своего сына

Бонни Блю опубликовала на своём сайте аукцион, в рамках которого можно было выбрать имя для её новорождённого сына. Победная ставка составила 1,2 миллиона фунтов стерлингов. В итоге право назвать ребёнка получила компания BetBolt.

Согласно правилам аукциона, минимальная ставка составляла 10 тысяч долларов. Каждый участник мог предложить только одно имя, и звезде предстояло назвать своего сына в честь того, за которое была сделана самая высокая ставка.

"Мой аукцион завершился. За 1,2 миллиона моего малыша теперь зовут BetBolt", — заявила Бонни Блю по окончании аукциона.

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К тому же модель пошутила, что теперь ей придётся выкрикивать это имя на детской площадке.

Интересно, что Бонни должна была обратиться в административную службу, чтобы официально зарегистрировать имя сына. Однако на данный момент соответствующих документов нет. Кроме того, отсутствует информация о переводе 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Кстати, на аукционе также предлагались имена Grok — за 1,1 миллиона долларов, Clavicular — за 1 миллион и PUMP THETRENCHERYA — за 801 тысячу долларов.

Аукцион "Бонни Блю" Фото: Скриншот

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