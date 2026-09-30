В Вене на престижном аукционе за рекордные 75 тысяч евро продали необычного жеребенка из Бранденбурга. Животное имеет необычный облик, а именно коричневые и белые пятна, что делает его похожим на зебру.

Благодаря своей редкой полосатой шерсти четырёхмесячный жеребёнок по имени Джей-Нимон К. стал фаворитом мероприятия, пишет Bild.

Самую высокую ставку сделали по телефону. Новым владельцем редкой лошади стал любитель лошадей из Дубая. Для Штеффена Креля, на ферме которого родился жеребенок, он стал особенным.

"У нас никогда раньше не было такого необычного жеребенка. Дело не только в окрасе. У него также потрясающе красивая внешность и прямые конечности", — сказал он.

По его словам, он понял это, как только заметил его на выгоне вскоре после рождения. У жеребенка есть всё необходимое. Его родословная уже свидетельствует о блестящей карьере, которая его ждёт.

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Но до переезда жеребенка в Дубай ещё далеко. После аукциона жеребенок вернулся в Бранденбург на свою ферму. Пока что он останется с матерью на ферме. Только когда ему исполнится не менее шести месяцев, ему разрешат покинуть свой дом. Поедет ли он вообще в Объединенные Арабские Эмираты, пока не решено.

"Мы все еще ведем переговоры", — сказал владелец фермы.

Мужчина надеется, что, возможно, это уникальное жеребёнок пока останется в Европе и будет там обучаться конкуру.

Необычный жеребенок

Как сообщает специализированное издание о конном спорте "Equnews", жеребенок стал самым дорогим в тот вечер, его цена составила 75 000 евро. Второй по стоимости жеребенок был продан всего за 38 000 евро. В целом жеребята продавались на аукционе примерно по 27 000 евро.

Напомним, что предмет из официального российского магазина, замеченный на столе Ганса-Томаса Тильшнайдера, вызвал волну критики. Теперь он выставляет чашку со звездой на аукцион и, как утверждается, перечислит вырученные средства на благотворительность.

Кроме того, в городе, где зародилась сеть ресторанов Kentucky Fried Chicken, на аукцион выставят дом, ресторан и, возможно, даже секретную смесь специй, которая сделала курицу KFC известной на весь мир.