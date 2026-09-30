Схоже на зебру: рідкісне лоша у світі продали за рекордну суму (відео)

У Відні на престижному аукціоні продали за рекордні 75 тисяч євро особливе лоша з Бранденбурга. Тварина має незвичний вигляд, а саме коричневі та білі плями, що робить її схожою на зебру.

Через свою рідкісну смугасту шерсть чотиримісячне лоша, на ім'я Джей-Німон К. стало фаворитом заходу, пише Bild.

Найвищу ставку зробили телефоном. Новим власником рідкісного коня став любитель коней з Дубая. Для Штеффена Креля на фермі якого народилося лоша, воно стало особливим.

"У нас ніколи раніше не було такого особливого лошати. Це не лише колір.У нього також приголомшливо гарна зовнішність та прямі кінцівки", — сказав він.

За його словами, він зрозумів це, щойно помітив його на вигоні невдовзі після народження. Лоша має все, що потрібно. Його родовід вже свідчить про чудову кар’єру попереду.

Видео дня

Але до переїзду лоша у Дубаї ще далеко. Після аукціону лоша повернулося до Бранденбурга на свою ферму. Поки що він залишиться з матір'ю на фермі. Лише коли йому виповниться щонайменше шість місяців, йому дозволять покинути свій дім. Чи поїде він взагалі до Об'єднаних Арабських Еміратів, поки що не вирішено.

"Ми все ще ведемо переговори", — сказав власник ферми.

Чоловік сподівається, що, можливо, що унікальне лоша поки що залишиться в Європі та буде там навчатися конкуру.

Незвичайне лоша

Як повідомляє спеціалізоване видання про кінний спорт "Equnews", лоша стало найдорожчим того вечора, його ціна склала 75 000 євро. Друге за вартістю лоша було продано лише за 38 000 євро. Загалом того, лошата продавалися на аукціоні приблизно за 27 000 євро.

Нагадаємо, що предмет з офіційного російського магазину, який помітили на столі Ганса-Томаса Тільшнайдера, викликав хвилю критики. Тепер він продає чашку із зіркою на аукціоні й, як стверджується, передасть гроші на благодійність.

Також у місті, де зародилася мережа ресторанів Kentucky Fried Chicken, на аукціоні виставлять будинок, ресторан і, можливо, навіть секретну суміш спецій, яка зробила курку KFC відомою на весь світ.